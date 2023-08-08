Ракету «Союз-2.1б» с межпланетной станцией «Луна-25» установили на стартовом комплексе Восточного

Ракета-носитель «Союз-2.1б» с автоматической межпланетной станцией «Луна-25» вывезена на стартовый комплекс космодрома Восточный.

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Об этом сообщает пресс-служба «Роскосмоса».

«Сегодня ракета космического назначения "Союз-2.1б" с автоматической станцией "Луна-25" была вывезена на стартовый комплекс площадки 1С космодрома Восточный. После установки ракеты в вертикальное положение на стартовом комплексе специалисты предприятий госкорпорации "Роскосмос" продолжили ее подготовку к пуску», — говорится в сообщении госкорпорации.

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Ракета с разгонным блоком «Фрегат» и станцией «Луна-25» должна стартовать 11 августа, в 02:10 мск.

«Луна-25» создана в НПО имени Лавочкина с использованием полностью российской элементной базы. Предполагается, что модуль будет посажен недалеко от кратера Богуславского. Главная задача миссии — отработка базовых технологий мягкой посадки в околополярной области и проведение контактных исследований Южного полюса Луны. Это будет первый российский аппаратом в современной истории, который отправится на спутник Земли, в целом для России это будет уже семнадцатый полет беспилотника с запланированной посадкой на Луну, что станет абсолютным рекордом космической эры. Все наши предыдущие аппараты были отправлены еще в советский период, последним из них была «Луна-24», которая в 1976 году доставила на Землю образец лунного грунта.