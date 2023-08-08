Росалкогольрегулирование наделят дополнительными функциями по контролю за оборотом табака

Пезидент РФ Владимир Путин возложил на Росалкогольрегулирование новые функции — теперь ведомство будет следить за оборотом табака.

Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации. Структура получит новое название — Федеральная служба по контролю за алкогольным и табачным рынками (Росалкогольтабакконтроль).

Поясняется, что решение принято для совершенствования государственного управления в области производства и оборота табачных изделий и продукции, а также никотинсодержащей продукции и сырья для их производства.

В ведомстве проинформировали, что готовы к исполнению новых функций, передает ТАСС. Агентство отмечает, что в июне текущего года президент подписал закон о комплексном регулировании рынка табака, который среди прочего наделяет Росалкогольрегулирование полномочиями по надзору в области производства и оборота табачной продукции, а также сырья для ее производства.

В мае прошлого года о необходимости создания в России единого центра контроля за рынком табачной продукции заявляли в Совфеде, эти функции было предложено возложить на Росалкогольрегулирование.