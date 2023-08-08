Россияне продали за месяц валюту на 44,4 млрд рублей

На фоне ослабления рубля россияне перешли к нетто-продажам иностранной валюты, в общей сложности продав за месяц валюты на 44,4 млрд рублей. На биржевом рынке доля «токсичных» валют заметно снизилась, а доля юаня выросла до 44%, достигнув очередного максимума, сообщается в «Обзоре рисков финансовых рынков», опубликованном на сайте ЦБ.

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«Население в июле перешло к нетто-продажам иностранной валюты на фоне ослабления рубля, курс которого достиг отметки свыше 90 рублей за доллар США. В целом за месяц продажи иностранной валюты населением составили 44,4 млрд рублей, при этом основная их часть пришлась на первую половину месяца. Продажи осуществлялись как на биржевом рынке, так и через крупнейшие банки (на сумму 16,4 и 28 млрд руб. соответственно)», — говорится в обзоре ЦБ.

Регулятор также отметил, что объем чистых продаж иностранной валюты крупнейшими экспортерами сократился на 1,6% относительно июня – с 7 до 6,9 млрд долларов. Крупнейшими продавцами валюты на рынке спот оставались системно значимые кредитные организации (СЗКО) как основные агенты по реализации валютной выручки экспортеров. Несмотря на снижение продаж иностранной валюты экспортерами, объем реализованной СЗКО валюты вырос до 528 млрд рублей (в июне – 377 млрд рублей). Нетто-покупателями валюты на бирже в основном были банки, не относящиеся к СЗКО, приобретавшие валюту для импортеров и иных клиентов для осуществления ими международных переводов. Они в июле приобрели валюту на 524 млрд рублей (в июне – 400 млрд рублей).

«Доля юаня на биржевом валютном рынке выросла с 39,8% в июне до 44% в июле, что стало новым максимумом на российском рынке. Доля "токсичных" валют на биржевом валютном рынке снизилась до 54,4% (в июне – 58,8%). При этом доля юаня во внебиржевом сегменте в июле выросла до 19,2% (в июне – 18,4%)», — отметил регулятор.

