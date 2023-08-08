Серебро потускнело вслед за золотом

Стоимость «лунного металла» стабильно падает в последнее время. Так, цены на серебро снизились на 3,2% за предыдущую неделю после потерь на 1,5% неделей ранее и на 1,4% за неделю, закончившуюся 21 июля. Таким образом, неделя, завершившаяся 4 августа 2023 года, оказалась для этого металла худшей с момента падения на 7,3% за неделю, закончившуюся 23 июня.



Серебро зачастую повторяет динамику своего «старшего брата» — золота. За прошедшую неделю оно подешевело на 1,2% за неделю, и виной тому — монетарная политика ФРС. Инвесторы и трейдеры сейчас внимательно изучают на потенциальную реакцию Федеральной резервной системы на опубликованные слабые данные по рынку труда США.

Статья по теме: Рейтинг США обрушился на рынки

В стране наблюдается низкий рост числа рабочих мест, что говорит в пользу приостановки повышения ставок, в то время как повышенное давление на заработную плату подчеркивает потенциальные инфляционные риски. После последнего заседания ФРС председатель Джером Пауэлл указал, что решения по процентным ставкам зависят от таких экономических данных.

На этом фоне, в начале торгов вторника, 8 августа 2023 года, цены на серебро после устойчивого снижения понемногу демонстрируют признаки восстановления, балансируя между рынком труда США, инфляцией и решениями Федеральной резервной системы.

Текущая цена на серебро составляет 23,48 доллара, что ниже скользящей средней 23,72 доллара, что указывает на потенциальные медвежьи настроения на рынке. Индикатор RSI показывает, что рынок приближается к состоянию перепроданности, что в конечном итоге может привести к отскоку цен. Условия перепроданности могут привлечь покупателей или стимулировать фиксацию прибыли, что приведет к значительному росту закрытия коротких позиций, полагают эксперты metalsdaily.

Котировки серебра с начала года колеблются в широком диапазоне 20–26 долл. за унцию, отмечает эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Пучкарев. У металла высокая корреляция с золотом, но динамика более амплитудная. Для инструмента, подтверждает аналитик, ключевыми драйверами выступают политика ФРС, состояние мировой экономики, а также промышленный спрос. В августе цены на серебро корректируются на фоне роста индекса DXY, роста реальных процентных ставок.

В среднесрочной перспективе, указывает Дмитрий Пучкарев, преимущественно нейтральный взгляд на серебро. Драгметалл может не пользоваться высоким спросом на фоне высоких процентных ставок в США и замедления инфляции. Справедливым диапазоном в среднесрочной перспективе эксперту видится 22–26 долл. за унцию.

Между тем, обращает внимание Сергей Чеврычкин, финансовый аналитик маркетплейса «Финмир», котировки серебра по итогам первого полугодия 2023 года заняли третье место по динамике роста (+1,8%) среди металлов после золота (+9,4%) и меди (+3,2%). Глобальная картину ценового графика серебра (XAGUSD) указывает на консолидацию стоимости с 2016 года в диапазоне 11,6–30,1 долл. за тройскую унцию после нисходящего тренда с 2011 года, когда был обновлен исторический максимум — 49,8 долл.

Предыдущий исторический максимум держался 31 год с января 1980 года, напоминает аналитик. Последние три года котировки не могут пройти сильную зону сопротивления 26,2–30,1 долл. за унцию, неоднократно её тестируя. Основным драйвером роста котировок серебра являются усиление инфляционных ожиданий, в том числе связанных с рецессией в мировой экономике.

В случае реализации данного сценария, пролагает Сергей Чеврычкин, стоимость золота и серебра может увеличиться, но иметь разные темпы с учетом промышленного спроса на последний металл. В случае пробоя указанной зоны сопротивления открывается дорога в диапазон 35–38 долл. за тройскую унцию. На горизонте более года вероятно, что цена вполне может достичь более 40 долл. за тройскую унцию. В краткосрочной перспективе в течение августа эксперт ожидает цену серебра в диапазоне 21–23 долл. за тройскую унцию.