В период с января по июль 2023 года товарооборот России и КНР увеличился в годовом отношении на 36,5%, достигнув $134,1 млрд.

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Как пишет ТАСС со ссылкой на Главное таможенное управление Китая, экспорт из этой страны в Россию за указанный период вырос на 73,4%, составив приблизительно $62,54 млрд. Импорт российских товаров и услуг увеличился на 15,1%, до $71,55 млрд. Исходя из этих данных, положительное сальдо РФ в январе — июле составило $9 млрд, уменьшившись по сравнению с тем же периодом прошлого года в 2,7 раза.

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Уточняется, что только в прошлом месяце объем торговли двух стран достиг $19,48 млрд, снизившись к июню на 6,4%. Импорт из РФ в месячном исчислении упал на 18,3%, до $9,2 млрд.

Основная часть стоимости ввозимых из РФ в Китай товаров приходится на нефть, природный газ и уголь, указывается в материале Главного таможенного управления КНР. В числе других наиболее значимых импортируемых из России продуктов — медь и медная руда, а также древесина и топливо. Китай, в свою очередь, поставляет в Россию смартфоны, промышленное и специализированное оборудование, игрушки, обувь, транспортные средства, кондиционеры, компьютеры и прочее. Отмечается, что поставки из Китая в Россию включают такое важное стратегическое сырье, как германий.

В прошлом году товарооборот между двумя странами увеличился на 29,3% и достиг рекордных $190 млрд, отмечает агентство. Годом ранее показатель составлял $146,88 млрд, тогда был зафиксирован рост в 35,8% год к году.