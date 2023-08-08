ЦБ раскрыл главных игроков на рынке ОФЗ

На первичном рынке облигаций федерального займа (ОФЗ) Минфин привлек в июле 364 млрд рублей. Наибольшим спросом пользовались гособлигации с плавающим купонным доходом, а основным покупателем ОФЗ на аукционах выступили системно значимые кредитные организации (СЗКО), они выкупили 87% всех размещений, сообщается в «Обзоре рисков финансовых рынков», опубликованном на сайте ЦБ.

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«Минфин России на аукционах ОФЗ в июле привлек средств на общую сумму 364 млрд рублей по номиналу (в июне – 299,6 млрд руб.), что составило 36% от плановых значений на III квартал 2023 года. Большая часть размещенного объема пришлась на ОФЗ с плавающим купоном – 75,2% ценных бумаг, тогда как на ОФЗ-ПД и ОФЗ-ИН – всего 21,9 и 2,9% всех размещений соответственно. Наибольший объем ОФЗ на аукционах выкупили СЗКО, на их долю пришлось 87% всех размещений. Еще 10% размещений выкупили НФО в рамках доверительного управления», — говорится в обзоре ЦБ.

Регулятор отметил, что в целом на рынке ОФЗ отмечается низкий спрос на ценные бумаги с фиксированным купоном, а на ОФЗ-ПК основной спрос предъявляет банковский сектор, преимущественно СЗКО. При этом ЦБ уточнил, что продажи ОФЗ со стороны СЗКО на вторичных биржевых торгах в июле снизились до 40,9 млрд рублей после 60,3 млрд рублей в июне. Среднедневной объем торгов ОФЗ на вторичном рынке в июле составил 14,9 млрд рублей, что немного больше, чем в июне (13,1 млрд рублей в день).

«Рост ключевой ставки оказал незначительное влияние на общую динамику доходностей ОФЗ в июле, в среднем по кривой доходности ОФЗ за месяц выросли всего на 32 б.п. Рост доходностей наблюдался на участке до 10 лет до погашения включительно, на дальнем конце кривой доходности снижались, что является положительным сигналом относительно долгосрочных ожиданий рынка по динамике развития экономики и ее успешной перестройки», — отметил регулятор.

