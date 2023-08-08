В РФ с февраля 2022 года предотвращено около 200 преступлений террористической направленности

За последние полтора года в России предотвращено примерно 200 преступлений террористической направленности, подготовленных в большинстве случаев молодыми людьми.

Об этом сообщает Национальный антитеррористический комитет (НАК).

«С февраля прошлого года в стране предотвращено 188 преступлений террористической направленности. Их подготовкой в большинстве случаев под воздействием радикальных идей занимались молодые люди, имеющие низкие моральные качества, ведущие маргинальный образ жизни и не задумывающиеся о последствиях своих поступков», — говорится в сообщении НАК, опубликованном по итогам заседания комитета.

Как отметил председатель НАК, директор ФСБ Александр Бортников, на фоне спецоперации появились новые террористические угрозы, исходящие, в первую очередь, от украинских спецслужб и националистических формирований. «При содействии "коллективного Запада" они пропагандируют идеи терроризма и неонацизма, пытаются вовлекать в преступную деятельность российских граждан и лиц, прибывающих с территории Украины, активно используя при этом различные интернет-ресурсы», — пояснили в комитете.

Сообщается, что Роскомнадзор при содействии правоохранительных и надзорных органов с 2019 года заблокировал 67 тыс. и удалил 334 тыс. террористических материалов, распространяемых в интернете.

В комитете указали на необходимость «повысить эффективность работы всех органов власти и образовательных организаций по формированию неприятия молодежью идей терроризма, неонацизма, массовых убийств».