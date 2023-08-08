В Санкт-Петербурге заработал китайский визовый центр

Китайский центр по оформлению виз официально начал работу в Санкт-Петербурге.

Об этом пишет ТАСС.

«Благодаря активной поддержке всех сторон после долгой и тщательной подготовки сегодня в Санкт-Петербурге успешно заработал китайский центр обслуживания по оформлению виз, которого мы все так ждали», — заявил в ходе церемонии открытия заместитель генерального консула КНР Чжан Сяоцин.

По его словам, в центре, оснащенном первоклассной техникой, созданы комфортные условия для заявителей. «Генеральное консульство в Санкт-Петербурге окажет большую поддержку визовому центру во всех визовых работах», — добавил он.

«Открытие визового центра Китая в Санкт-Петербурге, его дальнейшее функционирование и развитие, уверен, внесет весомый вклад в укрепление российско-китайского сотрудничества», — сказал на открытии заместитель представителя МИД России в Санкт-Петербурге Владимир Алимов.

Сообщается, что накануне открытия центр, расположенный на Литейном проспекте, работал в тестовом режиме, принимая около 100-200 человек в день. В дальнейшем он сможет обслуживать более 300 человек ежедневно. Сотрудники центра будут принимать заявления на оформление виз, собирать биометрические персональные данные заявителей, а также проводить консультации.