Вице-мэр Ефимов: победителями в конкурсе Российского научного фонда стали шесть компаний-резидентов ОЭЗ Москвы

Технологические предложения компаний-резидентов особой экономической зоны Москвы в области микроэлектроники попали в шорт-лист конкурса Российского научного фонда (РНФ). В список из 56 победителей вошли 14 проектов шести компаний из столичной ОЭЗ. Об этом сообщил вице-мэр Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Российский научный фонд проводит конкурс в рамках стратегических инициатив президента России в научно-технологической сфере. Участники могли заявить проекты, реализация которых, по их мнению, необходима для дальнейшего развития отрасли. Все на конкурс поступило 183 технологических предложения, содержащих 294 проекта, рассказал заммэра. Представленные инициативы станут еще одним драйвером развития отечественной и столичной микроэлектроники, добавили в пресс-службе.

На следующем этапе отберут исполнителей, которые смогут реализовать опытно-конструкторские и технологические работы, победившие в конкурсе. Осуществление проектов профинансирует Российский научный фонд. Размер грантов от 10 до 30 млн рублей. Максимальный срок выполнения проекта – до трех лет.

ОЭЗ «Технополис Москва» является флагманом столичной промышленности. Это территория с особым юридическим статусом, на которой действует льготный режим предпринимательской деятельности для инвесторов. Здесь локализовано более 200 высокотехнологичных предприятий, из которых около 90 имеют статус резидента, что позволяет им получать значительные льготы.

В кластер микроэлектроники ОЭЗ Москвы входят 32 предприятия, которые занимаются инновациями, не имеющими аналогов в России и мире. В 2022 году они вложили в свое развитие около 3 млрд рублей, а всего за время деятельности в ОЭЗ Москвы – более 40 млрд рублей. В прошлом году компании получили налоговые льготы на сумму 406,9 млн рублей. То есть на каждый рубль льгот, которые получили резиденты, пришлось 44,6 рубля инвестиций, уточнил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Победителями стали проекты компаний «Микрон», «Эпиэл», «ЗНТЦ», «НИИМЭ», «Завод Протон», «Лассард». Наибольшее количество разработок – пять – представил «Зеленоградский нанотехнологический центр», рассказал гендиректор ОЭЗ Геннадий Дегтев.