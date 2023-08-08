Выдачи льготной ипотеки в России поставили абсолютный рекорд

Российские банки выдали во II квартале почти 190 тыс. льготных ипотечных кредитов на сумму 920 млрд рублей. Это более чем на 35% больше, чем в I квартале, и является максимальным результатом за всю историю наблюдений, сообщили в аналитическом центре ДОМ.РФ.

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«Речь идет о программах "Льготной", "Семейной", "Дальневосточной", "ИТ-ипотеки", оператором которых выступает Институт развития. Доля кредитов с господдержкой достигла 39% в общем количестве выдач, а по объему составила более половины всех выданных ипотечных займов (51%). В общей сложности, с учетом рыночных программ, за апрель-июнь банки предоставили 479 тыс. кредитов на 1,8 трлн рублей — на 40% больше по количеству и сумме, чем за аналогичный период прошлого года», — сообщили в ДОМ.РФ.

Руководитель аналитического центра Михаил Гольдберг считает, что по итогам текущего года будет выдано 1,6-1,7 млн льготных ипотечных кредитов на 6-6,5 трлн рублей, что будет на 20-30% больше прошлогодних показателей. По данным исследования, жилищные кредиты остаются основным драйвером розничного кредитования. Ипотека обеспечила около 60% прироста всех займов населению.

В Сбере, подведя итоги семи месяцев, также сообщили, что банк выдал 673,5 тыс. жилищных кредитов на 2,2 трлн рублей, что на 86% больше аналогичного периода прошлого года. Рекордный спрос на ипотеку был зафиксирован в июле — банк выдал 115,4 тыс. ипотечных кредитов на 390,5 млрд рублей. Доля льготной ипотеки во всех выдачах Сбера в прошлом месяце превысила 50% (почти 50 тыс. кредитов на 207 млрд рублей).

