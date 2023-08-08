Ефимов: после реорганизации по программе КРТ в Кунцеве появится 1,3 тыс. рабочих мест

Компания «Главстрой» вложит в реорганизацию бывшего Кунцевского комбината в Москве более 100 млрд рублей. На участке построят более 600 тыс. кв. метров недвижимости и объектов инфраструктуры, благодаря чему откроют 1,3 тыс. рабочих мест. Об этом сообщил вице-мэр Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Ежегодный бюджетный эффект от реализации проекта комплексного развития территории общей площадью 15,9 гектара оценивается в 567 млн рублей, добавил заммэра. В ходе реорганизации реконструируют общегородскую магистральную улицу Молодогвардейская, благоустроят и озеленят внутриквартальные проезды, выделят велодорожки и места для парковки автомобилей. Помимо этого, в лесном массиве появится парковое пространство общей площадью 1,4 гектара.

Сроки реализации проекта – 11 лет, в течении которых построят почти 600 тыс. кв. метров жилья. Из них - 156,3 тыс. кв. метров - по программе реновации, уточнил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества столицы Максим Гаман. Помимо этого, инвестор возведет образовательный комплекс на 11 тыс. кв. метров, в который войдут ясли для 100 детей и детский сад для 350 воспитанников.

В будущем территория бывшей промзоны «Кунцево» точкой притяжения жителей района, считает председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская. Новая зона отдыха в виде зеленого бульвара гармонично соединит застройку с прилегающим лесным массивом, подчеркнула она.

В рамках программы КРТ создаются многофункциональные городские кварталы, где на месте бывших промышленных зон и неэффективно используемых участков проектируются комфортное жилье, дороги, а также вся необходимая инфраструктура. Сейчас в Москве в разных стадиях реализации находится 188 проектов КРТ общей площадью порядка 2450 гектаров.