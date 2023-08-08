Ефимов: столичный завод кабельного оборудования удвоил инвестиции в производство

Столичный завод «Москабельмет», который является одним из ведущих отечественных производителей кабельно-проводниковой продукции, за 2022 год вложил в развитие производства, модернизацию оборудования и расширение своих площадей 462 млн рублей. Это в два раза больше, чем в 2021 году. Об этом сообщил вице-мэр Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Средства были накоплены предприятием, в том числе, благодаря присвоению статуса промышленного комплекса, который позволяет получать налоговые льготы. Инвестиции, вложенные в развитие, помогут компании еще больше укрепить свои позиции на кабельном рынке и расширить направления своей деятельности, пояснил Ефимов.

После обновления оборудования и усовершенствования производственных процессов компания сможет повысить контроль качества, сократить сроки выпуска продукции и выпускать кабельно-проводниковую продукцию, не уступающую иностранным аналогам.

Предприятие также намерено увеличить объемы производства и расширить ассортиментную линейку, добавил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский. За последние пять лет промышленный комплекс выпустил около 200 тысяч километров кабельно-проводниковой продукции, среди которой специальные кабели для зарядки электромобилей, судовые кабели для электрических речных трамваев, а также кабели для солнечной генерации.

Московская промышленность не первый год работает над достижением технологического суверенитета. Многие ключевые продукты и компоненты уже производятся в столице и полностью заменили импортные аналоги. Завод «Москабельмет» постоянно ведет научные разработки, которые позволяют запускать производство новых видов кабелей и целых систем. Ежегодно предприятие представляет по две-три новации. Компания развивает и новую производственную площадку, где планируют выпускать более широкий спектр номенклатуры – кабели управления, безгалогенные и огнестойкие судовые кабели.

Генеральный директор группы компаний Павел Моряков заверил, что «Москабельмет» продолжит совершенствовать производственные процессы и внедрять новые технологии, поскольку принцип «быть на шаг впереди» – в основе философии предприятия.