Евросоюз отказался от сотрудничества с Нигером по всем направлениям

Евросоюз приостановил все виды сотрудничества с Нигером, где на прошлой неделе произошел госпереворот.

Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на Петера Стано — официального представителя главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля.

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«Мы немедленно приостановили любое сотрудничество с Нигером на данной стадии. Чтобы было ясно: это также включает сотрудничество, касающееся миграционных потоков (...). Да, все виды деятельности теперь приостановлены: финансовая поддержка, гражданские миссии, сотрудничество по вопросам безопасности», — приводятся слова Стано.

«Мы не работаем с нынешними незаконными властями в Нигере», — заявил он, добавив что в Евросоюзе не признают военный переворот в стране.

Представитель главы дипломатии ЕС рассказал, что у Борреля состоялись по этой теме контакты с рядом международных партнеров, в частности, с главой МИД Китая и премьер-министром Алжира. Он отметил, что Евросоюз находится в постоянном контакте с партнерами из ЭКОВАС (Экономического сообщества западноафриканских государств) и поддерживает меры объединения по восстановлению во власти свергнутого президента Мохамеда Базума.

Лидеры стран ЭКОВАС планируют провести 10 августа, в столице Нигерии Абудже встречу, на которой обсудят обстановку в Нигере после путча в этой стране. Согласно последним данным, военные проинформировали сообщество о том, что не смогут принять делегацию блока ввиду сложной ситуации в сфере безопасности, передает агентство.

Накануне, 6 августа, истек срок ультиматума ЭКОВАС о возвращении к власти Базума. Мятежники ввели дополнительные меры безопасности на ключевых объектах инфраструктуры и закрыли воздушное пространство страны.