Жару остановят законодательно

Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов внес в ГД законопроект, который предусматривает изменения в статье 92 Трудового кодекса РФ. Как передает «Прайм», законодательное нововведение позволяет сокращать рабочий день или смену в зависимости от температуры воздуха. Документ размещен в думской базе данных.

«В целях защиты работника от воздействия повышенных температур (теплового излучения) и сохранения благоприятных условий труда на рабочем месте работник вправе требовать сокращения продолжительности рабочего дня. Работодатель по требованию работника обязан сократить рабочий день (смену): при температуре воздуха 28,5 градуса по Цельсию — на один час; при температуре воздуха от 28,6 °С до 29 °С — на два часа; при температуре воздуха от 29,1 °С и выше — на четыре часа», — говорится в тексте законопроекта.

Законопроект теоретически более чем актуальный: в 10 регионах России в ближайшие дни ожидается экстремально высокая температура. Так, температура до 40-43 градусов ожидается в Краснодарскиом крае, а также Астраханской, Волгоградской, Ростовской областях и Ставрополье в ближайшие дни, а в Белгородской, Курской, Орловской, Рязанской и Тамбовской областях столбик термометров поднимется до плюс 37 градусов. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«На юге европейской части России будет очень высокая температура, экстремально высокая в ближайшие дни. В Краснодарском крае прогнозируется 39-40 градусов, в Ростовской, Астраханской, Волгоградской областях, Ставрополье — до 40-42 градуса, в Калмыкии — до 43 градусов. На юге Центрального федерального округа — Белгородская, Тамбовская, Курская, Орловская, Рязанская области — тоже очень высокие температуры до вторника включительно — до 36-37 градусов», — сообщил он.

Условия труда — один из ключевых факторов эффективности сотрудника, отмечает председатель Курского отделения «Деловой России» Олег Малахов. Важно отметить, говорит он, что всё-таки мы учитываем температуру именно на рабочем месте, поэтому многое будет зависеть от итоговой формулировки в законе.

«Нельзя допускать двусмысленности в трактовках. Также не совсем понятно, на каком основании вводится именно такая градация температур и соответствующего сокращения рабочего времени. Здесь требуется реальное заключение специальных служб, в том числе медицинских», — уверен Олег Малахов.

Инициатива депутата отдает популизмом, уверен сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский. Он напоминает, что в статье 214 Трудового кодекса Российской Федерации прописаны обязанности работодателя по предоставлению работникам безопасных условий труда и введены санитарные нормы и правила, где прописано, какая температура должна быть во время работы (СанПиН 1.2.3685-21).

В прошлом году Роспотребнадзор выдал рекомендации работодателям, при каких температурах и на сколько сокращается рабочий день, рекомендовав, в свою очередь, работникам в случае нарушения норм обращаться в трудовую инспекцию, напоминает аналитик.

Но, указывает Николай Переславский, возникает ещё один вопрос по поводу внесенного законопроекта: причем здесь статья 92 Трудового кодекса, там вообще не про температуры, а про возраст и инвалидность работников. «Мне представляется, что законопроект будет отправлен на доработку или вообще отклонен», — заключает он.