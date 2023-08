S&P 500 придавило рейтингами

Август в последние десятилетия, по статистике, один из худших месяцев года для американских акций. И пока поведение основных фондовых индексов США этим наблюдениям совершенно не противоречит.

Из шести торгов с начала августа, индексы S&P 500 и Nasdaq Composite закрыли в минус пять, а Dow Jones Industrial Average – четыре. Вчера они потеряли по 0,42%, 0,79% и 0,45% соответственно, но имели шансы выступить и хуже.

За неделю рынок акций лишь немного отошел от потери США высшего рейтинга Fitch, как получил удар почти с той же стороны. Главной новостью вчера было понижение агентством Moody’s рейтингов десяти, по выражению Reuters, «малых и средних банков». У одиннадцати других ухудшен прогноз, а у шести оценки поставлены на пересмотр.

Возможно, на фоне шестерки крупнейших банков США, активы каждого из которых исчисляются триллионами долларов, остальные 4,7 тыс. и в самом деле должны проходить по разряду мелких и средних. Но 9 из 10 банков, которым снизили рейтинг, как и подавляющее большинство прочих «пострадавших», входят в топ 100 по активам.

Среди тех, чей прогноз стал «негативным», например, есть PNC, Capital One, Citizens Financial и Fifth Third Bancorp, занимающие в США места между 8-м и 20-м. А U.S. Bancorp, Truist Financial, Bank of New York Mellon и State Street, рейтинги которых поставили на пересмотр, находятся на 7, 9, 13 и 15 местах по активам.