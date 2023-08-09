S&P 500 придавило рейтингами

Август в последние десятилетия, по статистике, один из худших месяцев года для американских акций. И пока поведение основных фондовых индексов США этим наблюдениям совершенно не противоречит.
Из шести торгов с начала августа, индексы S&P 500 и Nasdaq Composite закрыли в минус пять, а Dow Jones Industrial Average – четыре. Вчера они потеряли по 0,42%, 0,79% и 0,45% соответственно, но имели шансы выступить и хуже.
За неделю рынок акций лишь немного отошел от потери США высшего рейтинга Fitch, как получил удар почти с той же стороны. Главной новостью вчера было понижение агентством Moody’s рейтингов десяти, по выражению Reuters, «малых и средних банков». У одиннадцати других ухудшен прогноз, а у шести оценки поставлены на пересмотр.
Возможно, на фоне шестерки крупнейших банков США, активы каждого из которых исчисляются триллионами долларов, остальные 4,7 тыс. и в самом деле должны проходить по разряду мелких и средних. Но 9 из 10 банков, которым снизили рейтинг, как и подавляющее большинство прочих «пострадавших», входят в топ 100 по активам.
Среди тех, чей прогноз стал «негативным», например, есть PNC, Capital One, Citizens Financial и Fifth Third Bancorp, занимающие в США места между 8-м и 20-м. А U.S. Bancorp, Truist Financial, Bank of New York Mellon и State Street, рейтинги которых поставили на пересмотр, находятся на 7, 9, 13 и 15 местах по активам.
Рынок счесть это несущественным не смог. Сразу полетели вниз банковские акции, а за ними и многие другие. Индекс KBW Regional Banking рухнул поначалу на 4,17%, а KBW Bank, в который входят крупнейшие банки – на 3,92%. На минимуме дня Dow терял 1,31%, S&P 500 – на 1,2%, а Nasdaq – 1,61%.
Поначалу котировки почти не поддержало даже то, что – по совпадению или нет – но риторика выступавших вчера представителей Федрезерва резко смягчилась. Так, еще до начала торгов президент ФРБ Филадельфии Патрик Харкер сделал, пожалуй, самые сильные заявления против повышения ставок из тех, что пока прозвучали от голосующих на сентябрьском заседании ФРС чиновников.
Они очень подходили к ситуации угрозы то ли банковского кризиса, то ли нарастания экономических проблем, о которой задумались на рынке. Харкер заявил, что при отсутствии тревожных новых данных до сентябрьского заседания ФРС, ставки менять не надо, позволив уже принятым мерам денежно-кредитной политики сделать свое дело. А в следующем году их уже можно и понижать.
«Пандемия научила нас никогда не говорить ‘никогда’, но я не предвижу каких-либо вероятных обстоятельств для немедленного снижения ставки», – заметил он при этом.
И постепенно настроения стали меняться – распространилось мнение, что стакан все-таки наполовину полон. Ведь экономические проблемы и разрастание банковского кризиса – это пока лишь страхи, а позиция ФРС налицо. И через пару часов вал продаж спал, а затем начались осторожные покупки оптимистов и покрытие «шортов».
«Акции упали, но это не так уж и плохо, – написал вчера старший рыночный аналитик Oanda Эд Мойя. – Уолл-стрит начинает все больше убеждаться в том, что глобальная экономическая слабость поможет вернуть инфляцию к целевому уровню ФРС в 2%. Вероятность повышения ставки на сентябрьском и ноябрьском заседаниях ФРС продолжает падать, а шансы на ее снижение в 2024 году – расти».
Но превратить падение акций в полноценный рост этот вымученный оптимизм не смог. Собственно, по оценке CME, срочный рынок вчера и снизил-то подразумеваемую вероятность того, что ставка будет поднята в сентябре, всего на 1,5 п.п. – с 15% до 13,5%. И пока коррекция акций продолжает развиваться своим чередом.
«Мы видим, что рынок стал более уязвим к плохим новостям, - говорил вчера CNBC главный рыночный стратег Truist Кит Лернер. – Оценки акций поднялись до одного из самых высоких уровней за последние несколько десятилетий, и ожидания инвесторов резко возросли, а мы между тем вступаем в особенно сложный сезонный период».