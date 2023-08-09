Аналитики спрогнозировали рост объема строительства в РФ на 7–11% в 2023 году

Объем работ в строительной индустрии России по итогам 2023-го вырастет на 7–11% в годовом отношении и составит от 14,9 до 15,5 трлн руб.

Об этом пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на прогноз экспертов Sherpa Group.

При таком сценарии прирост окажется значительнее, чем в 2022 году, когда отрасль вложила в новые проекты в сопоставимых ценах на 5,2% больше год к году (12,9 трлн руб.), отмечает издание.

Аналитики обосновывают такой прогноз отложенным с прошлого года спросом на строительство во всех сегментах, а также началом предвыборного цикла, на который обычно выпадает завершение больших проектов, а игрокам рынка дается возможность воспользоваться мерами господдержки.

Отмечается также, что заказчики и инвесторы адаптируются к новым условиям, пересматривая сроки и бюджеты. Кроме того, девелоперы начали активнее выводить новые проекты на рынок: сейчас по всей России возводится 102 млн кв. м жилья, что намного больше, чем в 2022 году, когда потенциальных покупателей жилья было меньше из-за общей неопределенности.

Объемы коммерческого строительства также вырастут, говорится в материале. В этом сегменте скажется эффект низкой базы, поясняет гендиректор Клуба инвесторов Москвы Владислав Преображенский.