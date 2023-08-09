Банк России решил отказаться от покупки валюты в рамках бюджетного правила

Банк России принял решение с 10 августа и до конца года не осуществлять покупку иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках зеркалирования регулярных операций Минфина РФ, связанных с реализацией бюджетного правила. Это решение принято в целях снижения волатильности финансовых рынков, сообщили в пресс-службе ЦБ.

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«Решение о возобновлении Банком России операций на внутреннем рынке по покупке иностранной валюты в рамках механизма бюджетного правила будет приниматься с учетом фактической обстановки на финансовых рынках. Решение об отложенных Банком России в 2023 году покупках иностранной валюты на внутреннем рынке будет приниматься после возобновления зеркалирования Банком России регулярных покупок в рамках бюджетного правила. Отложенные покупки могут быть осуществлены в течение 2024 года и последующих лет», — говорится в комментарии ЦБ.

При этом регулятор продолжит проводить на внутреннем рынке операции по продаже валюты, зеркалирующие вложения средств ФНБ в разрешенные финансовые активы внутри экономики РФ в первом полугодии 2023 года, в объеме 2,3 млрд рублей в день.

3 августа Минфин объявил о закупках валюты впервые с начала года. Планировалось, что с 7 августа по 6 сентября совокупный объем средств, направляемых на покупку иностранной валюты и золота в рамках бюджетного правила, составит 40,5 млрд рублей, по 1,8 млрд рублей в день.