Америку накрыла волна банкротств

В прошлом году в США обанкротились 373 компании, в этом же, причем, с января по июль – уже, по данным S&P Global, 402. Одной из главных причин процесса, скорее всего, являются высокие учетные ставки, при помощи которых ФРС борется с высокой инфляцией, но при этом повышает стоимость заимствований для американского бизнеса. Чаще всего в 2023 году к защите от кредиторов прибегали компании в секторе товаров и услуг второй необходимости, промышленности и здравоохранении.
Следует иметь в виду, что это только вершина айсберга, потому что в исследовании S&P участвуют только средние и крупные частные и общественные компании с активами и долгами в размере не менее 2 млн долларов, а также частные компании с активами не менее 10 млн долларов. Только в июле о банкротстве объявили 64 такие компании. Для сравнения: это всего на 5 компаний меньше, чем за все семь месяцев (январь – июль) 2020 года. Три года назад, кстати, за весь год обанкротились 639 компаний.
В нынешнем году в первые семь месяцев года произошло максимальное число банкротств, начиная с 2010 года. В 2010 году в январе – июле обанкротились 530 компаний, а по итогам всего года – 827.
Конечно, резкий рост числа корпоративных банкротств в США после марта 2022 года не случаен. Именно с первого весеннего месяца прошлого года американский Центробанк начал повышать учетную ставку и довел ее к августу этого года до максимума с 2001 года. ФРС выбрала не самую удачную дату для начала борьбы с инфляцией, потому что весной 2022 года значительно приблизился сроки возврата долгов и кредитов у многих американских компаний.
Эффективная доходность по ICE BofA Corporate Index, который показывает средние по Америке корпоративные процентные ставки, упал в декабре 2020 года до рекордного минимума – 1,79%. Перед началом агрессивной кампании ФРС по повышению ставки этот индекс вырос до 3,11%. В октябре же прошлого года он достиг 5,98% и с тех пор ни разу не снизился ниже 5%.
В нынешний год американские компании вступили с долгами в размере 3,1 трлн долларов, которые необходимо погасить в течение трех ближайших лет. Для того, чтобы понять, насколько велика эта величина, достаточно сказать, что она почти вдвое превышает прибыль за последний фискальный год всех компаний, входящих в S&P 500 Index. Причем, вместе взятых.
Каждое четвертое банкротство в этом году объявляется компанией, размеры активов которой на момент банкротства превышают 1 млрд долларов. На уже упоминавшиеся выше сектор товаров второй необходимости, промышленность и здравоохранение в этом году приходится треть банкротств. На противоположном полюсе сектор коммунальных услуг, дела в котором идут в 2023 году вполне неплохо. В этом секторе за семь месяцев года о банкротстве объявили всего лишь 3 компании. Совсем немного уступил сектору коммунальных услуг сектор недвижимости, в котором несмотря на падение цен на многие виды недвижимости обанкротились лишь четыре компании. Число банкротств в июле – максимальное с марта. В начале весны обанкротились 70 американских компаний. Это, кстати, максимум за месяц с июля 2020 года.