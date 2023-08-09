Америку накрыла волна банкротств

В прошлом году в США обанкротились 373 компании, в этом же, причем, с января по июль – уже, по данным S&P Global, 402. Одной из главных причин процесса, скорее всего, являются высокие учетные ставки, при помощи которых ФРС борется с высокой инфляцией, но при этом повышает стоимость заимствований для американского бизнеса. Чаще всего в 2023 году к защите от кредиторов прибегали компании в секторе товаров и услуг второй необходимости, промышленности и здравоохранении.

Следует иметь в виду, что это только вершина айсберга, потому что в исследовании S&P участвуют только средние и крупные частные и общественные компании с активами и долгами в размере не менее 2 млн долларов, а также частные компании с активами не менее 10 млн долларов. Только в июле о банкротстве объявили 64 такие компании. Для сравнения: это всего на 5 компаний меньше, чем за все семь месяцев (январь – июль) 2020 года. Три года назад, кстати, за весь год обанкротились 639 компаний.