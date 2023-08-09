Дедолларизация сказалась на курсе рубля своеобразно

Если почитать обзоры российских инвестиционных компаний, то складывается твердое впечатление, что все финансовые эксперты ждут укрепления курса рубля. Свою позицию они вполне логично обосновывают тем, что с ростом нефти увеличатся доходы нефтяных компаний, и они станут больше продавать валюты на бирже.

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В частности, ведущий аналитик «Открытие Инвестиции» Андрей Кочетков отмечает, что «в техническом плане рубль крайне перепродан. Если же говорить об объективных факторах, то в ближайшее время должен увеличиться приток валюты на фоне слома потолка цен на российскую нефть».

В былые времена рубль бы уже давно подорожал вслед за нефтью, потому что спекулянты начали бы активно продавать доллар против рубля, с опережением отыгрывая позитивные для российской валюты факторы. Но сейчас на отечественном валютном рынке спекулянтов очень мало. Еще меньше в финансовой системе долларов, которые можно занять и продать, чтобы потом купить их дешевле.

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Причем эту нехватку долларов можно оценить и как успех дедолларизации. Как мы отмечали накануне, все большая часть российского экспорта продается за другие, национальные валюты стран-импортеров. Но можно назвать и другую, весьма возможную причину нехватки долларовой ликвидности. Основной вопрос заключается в том, захотят ли экспортеры продавать свои валютные излишки или будут хранить их на зарубежных счетах.

«Судя по всему, не вся валюта от продажи экспорта стабильно поступает в страну. Поэтому даже при росте цен на нефть рубль может слабеть. Если приток стабилизируется, рост цен на нефть за последний месяц окажет рублю определенную поддержку», — рассуждает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК «Велес Капитал» Юрий Кравченко.

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Тем не менее, как было сказано выше, на рынке ожидают притока валюты из-за роста нефтяных цен. Представитель монетарных властей неоднократно говорили, что этот процесс происходит с временным лагом в несколько месяцев.

По мнению аналитиков инвестбанка «Синара», во втором полугодии цена на мировую нефть достигнет $100 за баррель, а дисконт российской нефти Urals к эталонному сорту Brent продолжит сокращаться. Это, считают эксперты, уже в третьем квартале уведет курс в район 90 руб. за доллар.

Пока же пара доллар-рубль продолжает катиться в сторону сотни. За вторник рубль отдал доллару почти 2% стоимости. Последняя сделка прошла по котировке 97,1 руб. за доллар.

Нефть сегодня также не особо радует. До обеда котировки уверенно снижались, реагируя на плохую статистику из Китая. Власти Поднебесной сообщили, что в июле китайский импорт нефти сократился в месячном выражении на 18,8% до 10,29 млн баррелей в сутки.

Впрочем, в годовом выражении показатель вырос на 17%, но здесь стоит вспомнить, что прошлым летом в Китае были жесткие коронавирусные ограничения.

К окончанию основных торгов на Московской бирже котировки «черного золота» вернулись на уровень вчерашнего закрытия, что говорит о нежелании основной массы трейдеров продавать нефтяные контракты и вселяет надежду на реализацию оптимистичных прогнозов.

Идеи пишутся углем

Накануне и несколько ранее слабый рубль в совокупности с дорогой нефтью были главными драйверами роста российского рынка акций. Но сегодня и этот фактор не сподвиг инвесторов на новые покупки – по итогам дня Индекс Мосбиржи закрылся почти без изменений.

Это говорит о том, что восходящее ралли выдохлось, денег на рынке для покупок акций широким фронтом нет, и, скорее всего, инвесторы начнут фиксировать прибыль по сильно выросшим и малоперспективным бумагам, продолжая при этом покупать новые идеи.

Сегодня такой идеей были акции угольной компании «Распадской», подорожавшие на 7,5%. Поводом для их взлета стал не рост мировых цен на уголь, а принятие Госдумой закона об упрощении перехода в юрисдикцию РФ экономически значимых компаний. Под этот закон попадает и основной акционер «Распадской» — британский Evraz, который владеет 93% акций угольной компании.

Если Evraz сумеет редомилироваться в Россию, несмотря на жесткие британские законы, то можно будет рассуждать о выплате дивидендов «Распадской».

«”Распадская” может выплачивать дивы: денежный поток стабильный, кэша много. Вот только технически Evraz и его акционеры не смогут получить деньги, пока компания не “переедет” в РФ», — отмечает инвестбанкир, профессор НИУ ВШЭ Евгений Коган.

От компании также ждут очень сильного отчета за первое полугодие, в преддверии публикации которого спекулянты пытаются разогнать ее акции.

Из высоколиквидных акций лучший результат показали «Лукойл» и Мосбиржа, выросшие на 1,3%.

Многие аналитики считают, что сейчас наиболее перспективными являются акции нефтяных компаний, вот «Лукойл» и бросился догонять ушедшую вчера вперед «Роснефть».

Про акции Мосбиржи инвесторы будут периодически «вспоминать» в свете роста оборотов торгов биржи и ожидания повышения ее доходов из-за повышения процентных ставок в стране.

Однако нельзя исключать, что уже завтра по этим бумагам прокатится волна фиксации спекулятивной прибыли.