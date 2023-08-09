Доллар превысил отметку в 98 рублей впервые с 25 марта прошлого года

Американская валюта и евро продолжают расти на Московской бирже.

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Днем 9 августа доллар поднялся выше 98 рублей впервые с 25 марта 2022 года, курс евро приближается к 108 рублям. Как отмечает «Интерфакс», курс доллара США в 16:32 мск составил 98,04 руб., что на 94 копейки больше уровня закрытия последних торгов; евро на тот момент стоил 107,82 руб. (подорожание на 1,36 рубля).

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Агентство отмечает, что евро торгуется выше 107 руб. также впервые с 25 марта прошлого года.

Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) выросла на 1,13 рубля и составила 102,44 руб.

