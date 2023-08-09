Доллар сваливается в мощный порочный цикл

Сотрудники Института Лоуи, австралийского экономико-аналитического центра, нашли новую угрозу американскому доллару. Американская валюта, по мнению австралийских аналитиков во главе с Майклом Роучем, вступает в мощный порочный цикл, который еще больше подорвет его доминирование в глобальной финансовой системе в качестве резервной валюты. Дело в том, объясняет Майкл Роуч, что ослабление лидерства доллара может привести к гиперинфляции. Гиперинфляция же, в свою очередь, приведет к высоким учетным ставкам, потому что центробанки будут продолжать бороться с высокими ценами старым испытанным методом – повышением учетных ставок. Повышение же ставок обязательно негативно скажется на финансовых активах, в первую очередь, на акциях.
Кстати, косвенным подтверждением этой теории служит желание членов БРИКС запустить свою собственную валюту, которая станет конкурентом доллара. Доминирование доллара ослабляет и то, что ряд стран, включая Китай, Россию и Саудовскую Аравию, стараются как можно меньше использовать его в мировой торговле и по возможности переходить в расчетах на национальные валюты.
Индекс доллара (USDX), показывающий отношение доллара США к корзине из шести других основных валют (евро, иена, фунт стерлингов, канадский доллар, шведская крона и швейцарский франк), только за прошлый год снизился на 4%. Это свидетельствует об ослаблении покупательной силы американского доллара. Процентные ставки в экономике США сейчас находятся на максимуме с 2001 года, потому что главный американский банк ФРС продолжает бороться с высокой инфляцией. Такая же картина наблюдается и во множестве других стран.
«В дедолларизации нет ничего уникального,- приводит Business Insider слова Майкла Роуча, который указывает на резервные валюты прошлых веков, например, британский фунт стерлингов, на смену которому, к слову, и пришел доллар США.- Вне всяких сомнений, в мировом порядке произойдут серьезные изменения. Не исключено, что придет время БРИКС (и его валюты)».
О дедолларизации сейчас, действительно, много говорят, но далеко не все согласны даже с существованием этой тенденции. Скептики говорят, что в основе ослабления доллара лежат страхи и психология, а не реальные причины. Действительно, в последние годы использование американского доллара в транзакциях и резервах центробанков сократилось. Тем не менее, американская валюта даже в таком ослабленном состоянии намного популярнее и востребованнее других валют. Так, по данным Банка международных расчетов (BIS), в апреле 2022 года доллар участвовал как минимум с одной стороны в 6,6 млн транзакций. Это значит, что в глобальной торговле его доля составляет 88%. В четвертом квартале прошлого года, по данным Международного валютного фонда, долларовые резервы превышали половину (54%) всех валютных резервов центробанков.