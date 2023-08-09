Доллар сваливается в мощный порочный цикл

Сотрудники Института Лоуи, австралийского экономико-аналитического центра, нашли новую угрозу американскому доллару. Американская валюта, по мнению австралийских аналитиков во главе с Майклом Роучем, вступает в мощный порочный цикл, который еще больше подорвет его доминирование в глобальной финансовой системе в качестве резервной валюты. Дело в том, объясняет Майкл Роуч, что ослабление лидерства доллара может привести к гиперинфляции. Гиперинфляция же, в свою очередь, приведет к высоким учетным ставкам, потому что центробанки будут продолжать бороться с высокими ценами старым испытанным методом – повышением учетных ставок. Повышение же ставок обязательно негативно скажется на финансовых активах, в первую очередь, на акциях.

Кстати, косвенным подтверждением этой теории служит желание членов БРИКС запустить свою собственную валюту, которая станет конкурентом доллара. Доминирование доллара ослабляет и то, что ряд стран, включая Китай, Россию и Саудовскую Аравию, стараются как можно меньше использовать его в мировой торговле и по возможности переходить в расчетах на национальные валюты.