Губернатор Подмосковья сообщил о 31 пострадавшем при взрыве в Сергиевом Посаде

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о 31 пострадавшем в результате взрыва на территории Загорского оптико-механического завода в Сергиевом Посаде.

По данным главы региона, в больницы доставлены 19 человек, трое сейчас находятся в реанимации.

Также Воробьев сообщил, что помещение, где находился склад пиротехники, в котором прогремел взрыв, арендовала частная компания.

Сейчас на месте ЧП идет разбор завалов.

«Для безопасности людей из всех зданий и цехов ЗОМЗ эвакуировали, также эвакуировали ближайший детский сад», — написал губернатор в своем Telegram-канале, пообещав помощь всем, чьи квартиры пострадали.

Глава Сергиево-Посадского городского округа Дмитрий Акулов между тем сообщил, что на данный момент точно известно о 35 пострадавших в результате взрыва на заводе, четверо из них в тяжелом состоянии, передает агентство «Москва».