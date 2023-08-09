Импорт из России в США в мае вырос более чем в два раза по сравнению с апрелем

Крупный американский бизнес не желает терять российский рынок и стремится возобновить сотрудничество с РФ.

Об этом заявил генеральный консул России в Хьюстоне Александр Захаров, передает ТАСС.

По словам дипломата, импорт из РФ в США в мае увеличился до $503 млн по сравнению с $215 млн в апреле, в первую очередь, благодаря поставкам продукции неорганической химии. «Конечно, цифры абсолютно не отвечают ни потенциалу, ни возможностям российской и американской сторон. Обеспокоенность американского бизнеса здесь понятна», — отметил генконсул.

Он указал на то, что новые проекты в Африке и Латинской Америке «при всей привлекательности» не способны заменить американским предпринимателям российские проекты. «Масштабный российский рынок американцам на перспективу терять очень не хочется. Выстроить новые логистические цепочки возможно, но это занимает годы и даже десятилетия», — сказал Захаров. Он добавил, что деловые круги в США хотели бы возобновления сотрудничества с российской стороной — терять рынок РФ или отдавать его кому-то другому «американский бизнес не хочет».

Также генконсул рассказал, что в США внимательно следят за последними экономическими форумами в России и даже испытывают «определенную ревность».

«В прошлом году была попытка провести саммит Хьюстон — Африка, но он не смог собрать столько представителей крупного бизнеса», — пояснил он.