Минфин разместил флоатеры на 94 млрд рублей и признал несостоявшимся аукцион по классическим ОФЗ

Минфин РФ признал несостоявшимся аукцион по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ) с постоянным купонным доходом серии 26243 в связи с отсутствием заявок по приемлемым уровням цен. Бумаги с переменным купонным доходом были проданы на 94,3 млрд рублей, следует из информации на сайте ведомства.

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По данным Минфина, аукцион по размещению ОФЗ с постоянным купонным доходом выпуска № 26243 с датой погашения 19 мая 2038 года, признан несостоявшимся «в связи с отсутствием заявок по приемлемым уровням цен». Такое решение эмитент принял впервые с 22 марта текущего года, когда по аналогичной причине не состоялся аукцион по размещению ОФЗ-ИН серии 52005.

Еще на одном аукционе, состоявшемся 9 августа, были проданы флоатеры ОФЗ-ПК выпуска № 29024 с датой погашения 18 апреля 2035 года на общую сумму 94,298 млрд рублей по номиналу при спросе 233,933 млрд рублей. Выручка от аукциона составила 90,678 млрд рублей при цене отсечения 95,961% от номинала и средневзвешенной цене 95,9772% от номинала.

