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Минобороны РФ сообщило о пресечении попытки атаки дронами объектов под Москвой

9 августа 2023, 09:12
t.me/breakingmash

Киев в ночь на 9 августа предпринял попытку атаковать беспилотниками объекты в Московской области.

Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

«Сегодня ночью над территорией Московской области пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку беспилотными летательными аппаратами. Средствами ПВО уничтожены два БПЛА», — сообщили в оборонном ведомстве.

Там уточнили, что в результате пресеченной террористической атаки пострадавших и разрушений нет.

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, силы ПВО сбили два аппарата в районе Домодедово и Минского шоссе. «Информации о пострадавших от падения обломков нет. Экстренные службы работают на месте», —  добавил столичный градоначальник.