Moody’s вернуло США банковский кризис

О банковском кризисе на фондовом рынке США стали уже забывать – хайп вокруг искусственного интеллекта и подъем потолка госдолга вытеснили эту историю на задворки сознания. Лишь в конце июля на фоне сделки Banc of California с проблемным PacWest распродажи банковских акций возобновились – и те довольно плавно пошли вниз.

Но и это говорило о завидном оптимизме публики: все-таки весной менее чем за 2 месяца произошли три из четырех крупнейших в истории США крахов банков. Такое без оснований не случается. И такие же скелеты, какие унесли жизнь First Republic, Signature, Silicon Valley и Silvergate, все еще прячутся в шкафах многих финансистов.

Подъем ставок обесценил многие активы, приобретенные в эпоху бесплатных денег. И это не говоря о проблемах коммерческой недвижимости, которую активно кредитовали некоторые банки. Из публичной отчетности видно не все (так, рухнувшие долгосрочные облигации часто учитывают по амортизационной стоимости), но инсайдеры – в курсе. Имеют возможность кое-что узнать и рейтинговые агентства.

И вчера Moody's Investors Service напомнило об этом публике. Оно понизило рейтинги сразу 10 банков, причем 9 из них на 31 марта входили в Top 100 США по активам: M&T Bank (22 место); Webster Financial (40); Old National (53); BOK Financial (55); Pinnacle Financial (56); Associated Banc-Corp (61); Prosperity Bancshares (65); Commerce Bancshares (71); Fulton Financial (79) и Amarillo National из второй сотни.

Этим агентство не ограничилось. Еще 11 банкам понижен прогноз рейтинга – и лишь два из них (Cadence Bank и Bank OZK) на 31 марта не входили в Top 100 по активам. «Негативными» стали прогнозы: PNC (8 место); Capital One (12); Citizens Financial (17); Fifth Third Bancorp (20); Ally Financial (25); Huntington Bancshares (26); Regions Financial (31); F.N.B. Corp (58); Simmons First National (78).

Таким образом, 18 американских банков из первой сотни вызывают теперь особые сомнения, причем 7 из них входят в первую тридцатку. Речь идет об активах, в разы превышающих те, которыми могли в сумме похвастаться рухнувшие весной банки. Вне зависимости от номинального уровня рейтинга, само действие агентства бьет по нервам как инвесторов, так и вкладчиков. В конце концов, рейтинг того же Silicon Valley стал «мусорным» лишь в день закрытия.

Но Moody's сообщило также и то, что поставило на пересмотр с возможностью снижения рейтинги еще шести банков США. Это U.S. Bancorp (7 место по активам), Truist Financial (9), Bank of New York Mellon (13), State Street Corp. (15), Northern Trust (32) и Cullen/Frost Bankers (52).

В сухом остатке под подозрением оказались три банка из первой десятки и пять – из второй. Иными словами, весенний кризис – это проблемы отнюдь не только небольших региональных банков.

При этом аналитики Moody's напомнили в общем-то известные, но подзабытые публикой факты. Они указали на то, что банки США продолжают бороться с последствиями роста процентных ставок, отметив риски управления активами и пассивами для ликвидности и капитала.

Свертывание нетрадиционной денежно-кредитной политики, напомнили они, истощает депозиты, а высокие ставки снижают стоимость активов с фиксированным доходом. При этом Moody's не забыло и о рисках в портфелях коммерческой недвижимости некоторых банков.

Неудивительно, что рухнули акции почти всех банков. В какой-то момент в американских банковских индексах не было ни одной растущей акции. Падали и другие финансовые бумаги – брокеров, страховщиков и прочих.

Но в итоге, как это нередко бывает, под конец дня они немного отскочили на покрытии «шортов». Индекс крупнейших банков США KBW Bank потерял на закрытие торгов 1,78%, KBW Regional Banking – 1,38%, NASDAQ Financial 100 – 1,4%, а NASDAQ Insurance – 1,65%. Продолжение, очевидно, следует.