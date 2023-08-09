На премию «Лучший промышленный дизайн России» приняли более 500 заявок

Попробовать свои силы в промышленном дизайне решили конкурсанты из 36 регионов страны. С 10 июля по 31 июля было зарегистрировано более 500 заявок в восьми категориях премии «Лучший промышленный дизайн России». Об этом сообщил вице-мэр Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Победителей определят конце августа в Москве. Лауреаты смогут разместить на своей продукции специальный знак, который повысит статус изделия и продемонстрирует положительную оценку экспертов, пояснил заммэра.

Жюри оценит дизайн мебели и предметов интерьера, электрических устройств, транспортных средств, объектов городского дизайна, бытовой химии, упаковки продуктов питания, дизайн в стиле хай-тек и обувь.

Также будет номинация «Приз зрительских симпатий». Голосовать смогут все желающие на портале конкурса до 11 августа включительно, рассказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

В Москве активно развивают направление промышленного дизайна: в мае 2023 года в городе запустили проект «Промышленный дизайн в Москве». В рамках него сотрудники предприятий могут оценить промдизайн с точки зрения развития своих производств. Премию «Лучший промышленный дизайн России» с целью популяризировать промдизайн среди производственных предприятий утвердил мэр Москвы Сергей Собянин.

Москва – город с развитым производством. Всего в столице работают почти четыре тысячи промышленных площадок, на которых трудоустроено свыше 720 тысяч человек. При этом ежегодно открываются от 40 до 50 средних и крупных предприятий, а также около 100 малых. Здесь делают самые разнообразные товары: одежду, обувь, косметику, мебель, предметы декора, лекарства, медицинское оборудование, сложную технику и многое другое. А еще здесь активно внедряют инновации.