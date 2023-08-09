Цены на жилье в Германии снижаются рекордными темпами

Дешевые деньги финансировали десятилетний бум в немецком секторе недвижимости. Однако сейчас, пишет Reuters, картина резко изменилась. Очередным проявлением серьезных проблем в этом секторе стали многомиллиардные убытки и списания Vonovia, крупнейшей компании на рынке недвижимости ФРГ. Одновременно с этим появились и новости о резком замедлении роста числа новых рабочих мест в строительной отрасли Германии.

Конечно, Германия не единственная страна, в секторе недвижимости которой возникли серьезные проблемы. В Швеции, например, ситуация куда серьезнее, чем в ФРГ. Все больше сейчас говорят и пишут и о проблемах в американском секторе недвижимости. К Германии всеобщее внимание в Европе привлечено по той простой причине, что это главная экономика континента и крупнейший инвестиционный рынок недвижимости в Старом Свете.

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К тому же, сектор недвижимости занимает далеко не последнее место в немецкой экономике, несмотря на трудности по-прежнему первой экономике Европы. Он дает приблизительно пятую часть ВВП ФРГ. По данным Федерации недвижимости Германии (GPF), на него приходится каждое десятое рабочее место в стране.

В первой половине 2023 года количество строящихся домов в Германии снизилось почти наполовину (47%) по сравнению со средним показателем за два последних года. В январе-мае 2023 года было выдано на 27% меньше разрешений на строительство. В первом квартале на 6,8% снизились в годовом выражении цены на жилье. Причем, снижение оказалось рекордным, по данным Управления статистики ФРГ Destatis, за все время ведения такой статистики. Новые данные, которые появятся в сентябре, позволят судить, насколько прочной является тенденция удешевления жилья. Кроме этого, станет более ясной и картина о состоянии занятости в строительной отрасли.

«Вне всяких сомнений текущий кризис продлится еще какое-то время»,- уверен глава консалтинго-аналитической компании Bulwiengesa Свен Карстенсен.

Специалисты считают, что главным виновником нынешних проблем в секторе недвижимости Германии является главный банк Европы ЕЦБ, который энергично борется с самой высокой за четыре десятилетия инфляцией, агрессивно повышая учетную ставку. Ведомство Кристин Лагард – главная, но, конечно, не единственная причина нынешнего кризиса в секторе. После коронавирусной пандемии резко выросла стоимость строительства и одновременно снизился спрос на офисы и торговые помещения. События на Украине, к тому же, повысили рискованность немецкого сектора недвижимости для иностранных инвесторов.

«С точки зрения инвесторов, скажем, с Ближнего Востока Украина находится слишком близко от Германии,- объясняет Флориан Швальм из консалтинговой компании EY.- Они говорят: «Лучше я вложу деньги не в Германию, а в США и Азию».

Население Германии в последние годы выросло за счет мигрантов и беженцев с Украины. Берлин поставил задачу строить по 400 тыс. квартир в год, но задача эта трудновыполнимая.

25 сентября должна состояться встреча всех заинтересованных сторон, включая правительство ФРГ и лично канцлера Олафа Шольца. Ее участники попытаются найти пути выхода из кризиса. Министр строительства и жилья ФРГ Клара Гейвиц, например, предлагает ввести дополнительные налоговые льготы на списание стоимости строительства новых жилых домов. Президент GPF Андреас Маттнер хочет, чтобы федеральное правительство временно отменило налог с продажи имущества, а также настаивает на разработке программы дешевого кредитования для строительной отрасли. Тим-Оливер Мюллер, возглавляющий Федерацию немецких строителей, выступает за принятие пакета чрезвычайных мер, в который, по его мнению, обязательно должно войти снижение стоимости общественной земли под строительство.