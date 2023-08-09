Эпоха бесплатных денег подошла к концу

Появились первые последствия ослабления политики контроля Bank of Japan (BoJ) над доходностью по 10-летним облигациям. Трейдеры сейчас ставят на то, что японский центробанк в течение 8 последующих месяцев окончательно откажется от политики отрицательных учетных ставок, которой он придерживался почти четверть века, с 1999 года. Ожидается, что уже к концу этого или в самом начале 2024 года ставка, которая сейчас составляет -0,1%, будет поднята до 0.
За 24 года инвесторы привыкли не очень доверять руководству BoJ. Поэтому они далеко не сразу поверили заявлениям его нового главы Кадзуо Уэды. Однако после недавнего шокового ослабления политики контроля над доходностью гособлигаций большинство инвесторов и трейдеров сейчас ставят на то, что главный банк Страны восходящего солнца окончательно откажется от отрицательных ставок в марте – июле 2024 года. Ожидается также, что ставка к концу сентября следующего года может даже подняться выше 0,1%. Таким образом, Япония последней из крупнейших экономик откажется от ультрамягкой денежной политики нулевых или даже отрицательных ставок.
Конец эпохи отрицательных ставок в Японии, вероятно, укрепит иену и снизит давление на коммерческие банки, которым приходится платить BoJ за хранение в нем излишков. Он также может повысить ставку по долгосрочным облигациям, что заставит крупных институциональных инвесторов Японии продавать иностранные активы (гособлигации США, в первую очередь) и возвращать деньги домой.
По словам Уэды, ослабление контроля, о котором было объявлено 28 июля, не означает скорой полной отмены контроля над доходностью облигаций. К тому же, заместитель главы BoJ Шиничи Ушида заявил, что BoJ далек от повышения ставки до положительных величин. Несмотря на заявления банкиров участники рынка уверены, что главный японский банк движется к отмене отрицательных ставок.
Ставки по 10-летним облигациям поднялись на прошлой 0,655%, самого высокого уровня после 2014 года. Свопы с фиксированными ставками сейчас имеют ставку на уровне 0,76%. С одной стороны, это почти на 15 базисных пунктов выше ставки наиболее популярных у инвесторов облигаций, но с другой, они остаются ниже заявленного BoJ лимита в размере 1%.
BoJ пришлось даже дважды вмешаться, чтобы затормозить скорость подъема ставки при помощи внеплановых закупок гособлигаций. Ставки по 30-летним облигациям, основными держателями которых в Японии являются страховые компании, достигли на прошлой неделе почти семилетнего максимума и поднялись до 1,63%. Инвесторы продолжают хеджировать дальнейший рост ставок по 10-летним облигациям.