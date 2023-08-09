Эпоха бесплатных денег подошла к концу

Появились первые последствия ослабления политики контроля Bank of Japan (BoJ) над доходностью по 10-летним облигациям. Трейдеры сейчас ставят на то, что японский центробанк в течение 8 последующих месяцев окончательно откажется от политики отрицательных учетных ставок, которой он придерживался почти четверть века, с 1999 года. Ожидается, что уже к концу этого или в самом начале 2024 года ставка, которая сейчас составляет -0,1%, будет поднята до 0.

За 24 года инвесторы привыкли не очень доверять руководству BoJ. Поэтому они далеко не сразу поверили заявлениям его нового главы Кадзуо Уэды. Однако после недавнего шокового ослабления политики контроля над доходностью гособлигаций большинство инвесторов и трейдеров сейчас ставят на то, что главный банк Страны восходящего солнца окончательно откажется от отрицательных ставок в марте – июле 2024 года. Ожидается также, что ставка к концу сентября следующего года может даже подняться выше 0,1%. Таким образом, Япония последней из крупнейших экономик откажется от ультрамягкой денежной политики нулевых или даже отрицательных ставок.