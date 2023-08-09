После ЧП на заводе в Подмосковье возбуждено дело о нарушении норм промышленной безопасности

Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности по факту взрыва на территории завода в Сергиевом Посаде.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Следственными органами ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по факту нарушения требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, в результате чего произошло возгорание на складе пиротехники (ст. 217 УК РФ)», — указывается в сообщении.

Статья 217 УК предполагает наказание в виде штрафа суммой до 400 тыс. руб. либо в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период до 18 месяцев. Также она грозит заключением на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности.

Утром 9 августа на территории Загорского оптико-механического завода в Сергиевом Посаде в помещении, арендуемом частной компанией, прогремел взрыв. В нескольких жилых домах в городе выбило стекла, на заводе была объявлена полная эвакуация. Как сообщали в экстренных службах, ЧП произошло на складе с пиротехникой, причиной взрыва стал человеческий фактор. По последним данным, пострадали 52 человек, шесть из них находятся в реанимации.