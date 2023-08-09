Производители чая и кофе поднимут отпускные цены для розничных сетей на 6–9%

Ведущие производители чая и кофе с сентября повысят отпускные цены для ретейлеров; подорожает и продукция кондитерских фабрик.

Как пишет «Коммерсантъ», эти сегменты рынка наиболее зависимы от импорта сырья, дорожающего в том числе из-за спада урожайности какао-бобов и чая.

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Издание ссылается на письмо, в котором производитель чая и кофе «Май» (бренды «Майский», «Лисма», Curtis, Richard, Coffesso) информирует розничные сети о повышении с 1 сентября отпускных цен на 6–9%. В компании объясняют это высокой волатильностью курса рубля и ростом затрат на импорт сырья. «Мы расцениваем ситуацию как сложную», — подчеркивается в письме.

Сообщается, что аналогичные уведомления разослали JDE (бренды Jacobs, L`OR, Tassimo, Pickwick) и «Орими» (Greenfield, Tess, Jardin). О планах увеличить отпускные цены рассказал и производитель кофе Madeo.

Повышение цен связано с подорожанием с начала текущего года на мировых рынках сырья примерно на 20%, поясняет JDE. Причиной тому стала среди прочего засуха в азиатских странах, из-за которой в Индии, к примеру, сбор чая уже в этом сезоне сократился на 30–40%, а в Китае — на 20%.

Гендиректор ассоциации «Росчайкофе» Рамаз Чантурия отметил, что чай из Краснодарского края покрывает всего 0,2% потребления этого продукта в России. По его словам, в РФ при этом фасуется 95% импортируемого чая и 75% кофе.

Источники издания на рынке утверждают, что закупленные при относительно сильном рубле производителями запасы практически исчерпаны, и к зиме их продукция может подорожать на 20%. Во втором квартале 2023 года продажи зернового кофе в рознице снизились на 12% по сравнению с январем — мартом при росте среднего чека на 30%, отмечается в материале. Спрос на растворимый кофе упал на 6%, а чек вырос на 23%, до 368 руб. за банку. Аналитики «Сбер Индекса» указывают на то, что интерес потребителей сместился к чаю, где продажи в апреле — июне поднялись на 6%, несмотря на то что средний чек вырос на 5%, до 194 руб. за упаковку.

С 1 сентября цены на свою продукцию поднимут и кондитерские компании. Об этом уведомили, в частности, компании «Лотте КФ Рус» («дочка» южнокорейской Lotte; бренды Xylitol, Joo Chef`s, Chic Choc), «Шторк» («дочка» немецкой August Storck KG — Merci, Toffifee, Mamba). На ситуацию повлияла засуха, сказавшаяся на сборе какао-бобов в Западной Африке.