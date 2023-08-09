Путин подписал указ об исполнении обязательств РФ по валютным госгарантиям в рублях

Президент России Владимир Путин подписал указ, позволяющий исполнять обязательства РФ по валютным госгарантиям в рублях.

В документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации, говорится о госгарантиях, предоставленных российским и зарубежным физическим и юридическим лицам, а также иностранным государствам и международным организациям.

Уточняется, что госгарантии могут быть исполнены в рублях при наличии соответствующего волеизъяления их бенефициара по курсу Центробанка на дату предъявления требования. При отсутствии волеизъявления бенефициара и в случае невозможности исполнения обязательств в валюте они также будут исполнены в рублях.

Указ главы государства вступает в силу со дня его официального опубликования.

