Путин предложил отказаться от нормы по оповещению Совета Европы о военном положении и ЧП в России

Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму проекты поправок в статьи, касающиеся порядка информирования ООН и Совета Европы в ситуации введения или прекращения действия в России военного или чрезвычайного положения.

Текст инициативы размещен в электронной базе нижней палаты российского парламента. Изменения после их одобрения депутатами будут внесены в законы «О военном положении» и «О чрезвычайном положении».

Предложения главы государства предполагают отказ России оповещать генсека Совета Европы об отступлении от международных договоров в части прав человека при военном положении и ЧП.

Нынешние нормы устанавливают, что президент принимает меры по уведомлению генсеков ООН и Совета Европы; в случае введения чрезвычайного положения такое информирование входит в обязанности МИД РФ. Также ООН и Совет Европы оповещаются в случае прекращения действия военного или чрезвычайного положений.

Новый законопроект предлагает исключить пункты об информировании генсекретаря Совета Европы и сохранить лишь норму об информировании генсекретаря ООН. Помимо этого, из закона «О чрезвычайном положении» предлагается убрать положение, согласно которому международные обязательства, возложенные на МИД РФ, вытекают из Конвенции о защите прав человека и основных свобод.