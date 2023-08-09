Рубль рыдал после решения ЦБ

В последние дни инвестиционное сообщество обсуждает два взаимосвязанных вопроса: доколе будет падать рубль и почему Банк России не предпринимает никаких мер для хотя бы стабилизации российской валюты.

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Еще в начале недели на рынке было мнение, что регулятор не допустит превышения курсом отметки 100 руб. за доллар. Это неблагоприятно для декларируемой как приоритет борьбы с инфляцией. А значит и для уровня жизни. Тем более не сулит хороших перспектив глубокое ослабление национальной валюты начавшей было развиваться практике экспорта российских товаров за рубли.

В арсенале ЦБ есть несколько действенных мер для обуздания роста доллара. Это, прежде всего, введение норматива обязательной продажи валютной выручки, а также сильное ужесточение вывода капитала за рубеж, в том числе и в отношении продающего российские активы западного бизнеса. В принципе, сюда же относится и резкое экстренное повышение ключевой ставки,

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Но до сегодняшнего дня ЦБ хранил полное молчание, не пытаясь поддержать рубль даже словесными интервенциями.

Основные фундаментальные причины слабости отечественной валюты уже назывались много раз, и пока продолжают действовать. Это резкий рост импорта, который в этом году может уйти на докоронавирусный уровень, и снижение притока экспортной выручки из-за падения продаж российской продукции на внешнем рынке.

«Дополнительным фактором, в значительной степени определяющим спрос на инвалюту, остаются операции, связанные с выходом нерезидентов из активов в РФ, а также вывод денежных средств российскими лицами за границу, обусловленный большой геополитической и экономической неопределенностью», — добавляет к этому эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин.

Так что нет ничего удивительного, что в таких условиях рубль продолжает дешеветь. Сегодня в моменте курс российской валюты уходил выше отметки 98 рублей за доллар.

Правда, в последние часы торгов курс вернулся к уровню вчерашнего закрытия, отреагировав на решение Банка России не покупать валюту в рамках бюджетного правила до конца года.

Но некоторые трейдеры в беседе с «Экспертом» заявили, что этой меры абсолютно недостаточно, и ее эффект будет очень кратковременный.

Свою точку зрения они обосновали тем, что в начале месяца Банк России продавал более чем удвоенный объем валюты: 1,7 млрд руб. по бюджетному правилу и 2,3 млрд руб — в рамках операции «зеркалирования» использования средств ФНБ. С 7 августа ЦБ покупал валюты на 1,8 млрд руб. в день по бюджетному правилу.

За это время рубль укрепился лишь единожды, да и то на 40 копеек.

«Значительных перемен в динамике рубля пока ожидать не стоит. Фундаментально ситуация для национальной валюты не изменилась. Однако по мере приближения конца месяца темпы снижения рубля будут замедляться на фоне подготовки российских экспортеров к погашению налоговых обязательств», - полагает руководитель отдела альтернативных инвестиций УК «Первая» Евгений Линчик.

Экспортеры обычно увеличивают продажу валютной выручки для подготовки к уплате налогов в 20-х числах месяца.

Таким образом, если российская валюта не получит до этого срока существенной поддержки, она вполне может продолжить снижение, и уже до конца текущей недели достичь отметки 100 руб. за доллар. При закреплении курса выше этого уровня можно ждать резкого дальнейшего ослабления рубля. У многих валютных игроков, делавших ставки на повышение рубля сработают ограничивающие убытки стоп-заявки. Да и в головах у населения могут сработать такие «стоп-сигналы» по отношению к рублю.

Но возможно, что рынок все же оценит объявленное сеогодня ЦБ решение более позитивно, чем это выглядело на протяжении большей части второй половины торгового дня. К концу его рубль все-таки «вытер слезы» и тогда это были «слезы счастья». Он почти отыграл дневные потери к доллару, а также к евро и китайскому юаню.

Правда, по некоторым оценкам, помочь расти рублю помогли не только новости от ЦБ, но и появление на рынке некоего крупного продавца юаней. Так или иначе, на 19.00 курс доллара США составил 97,2 руб., прибавив лишь 10 копеек к уровню закрытия предыдущих торгов.

Акции растут, но как-то без огонька

При этом слабость рубля продолжает оказывать поддержку рынку акций. Чем дешевле стоит национальная валюта, тем больше рублей могут выручить экспортеры за одну и ту же тонну (штуку) проданной продукции.

Но и на рынке акций в последние дни ситуация коренным образом изменилась – если раньше трейдеры активно скупали акции, преимущественно экспортеров, то теперь девальвация лишь не дает Индексу Мосбиржи отправиться в коррекцию.

Похоже, инвесторы переходят на ту точку зрения, что с экономикой не может быть все хорошо, если национальная валюта за 7 месяцев съехала примерно на 30%, а за 12 месяцев рухнула почти на 80%.

«Голубые фишки» закрылись сегодня разнонаправленно. Лучше рынка выглядели металлурги, для которых обесценивание рубля считается наиболее благоприятным, а также нефтяные акции, отыграв более чем процентный рост цен на нефть.

Аналитики рекомендуют в ближайшие часы повышенное внимание уделять акциям «Роснефти». Мало того, что эта акция – одна из самых фундаментально сильных на российском рынке, но еще она сейчас штурмует верхнюю границу зоны сопротивления 525-530 руб. Закрепление бумаги выше 530 руб. может спровоцировать резкое ускорение ее роста за счет закрытия коротких позиций спекулянтами.

В целом же большинство экспертов ожидает нейтральную динамику Индекса Мосбиржи в ближайшие дни или даже легкую коррекцию при появлении поводов для этого.