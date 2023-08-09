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Рубль рыдал после решения ЦБ

Борис Соловьев
обозреватель Expert.ru
9 августа 2023, 22:45

Российская валюта продолжает дешеветь, и сегодня рынок продолжал питать опасения, что уже на текущей неделе она вполне может достигнуть отметки 100 руб. за доллар. Поначалу рубль слабо отреагировал на призванное его укрепить решение ЦБ не покупать валюту в рамках бюджетного правила. Однако самый конец дня внес ноту оптимизма.

Коллаж: Тамара Ларина

Надежда на конец месяца — или на результаты конца дня?

В последние дни инвестиционное сообщество обсуждает два взаимосвязанных вопроса: доколе будет падать рубль и почему Банк России не предпринимает никаких мер для хотя бы стабилизации российской валюты.

Еще в начале недели на рынке было мнение, что регулятор не допустит превышения курсом отметки 100 руб. за доллар. Это неблагоприятно для декларируемой как приоритет борьбы с инфляцией. А значит и для уровня жизни. Тем более не сулит хороших перспектив глубокое ослабление национальной валюты начавшей было развиваться практике экспорта российских товаров за рубли.

В арсенале ЦБ есть несколько действенных мер для обуздания роста доллара. Это, прежде всего, введение норматива обязательной продажи валютной выручки, а также сильное ужесточение вывода капитала за рубеж, в том числе и в отношении продающего российские активы западного бизнеса. В принципе, сюда же относится и резкое экстренное повышение ключевой ставки,

Но до сегодняшнего дня ЦБ хранил полное молчание, не пытаясь поддержать рубль даже словесными интервенциями.

Основные фундаментальные причины слабости отечественной валюты уже назывались много раз, и пока продолжают действовать. Это резкий рост импорта, который в этом году может уйти на докоронавирусный уровень, и снижение притока экспортной выручки из-за падения продаж российской продукции на внешнем рынке.

«Дополнительным фактором, в значительной степени определяющим спрос на инвалюту, остаются операции, связанные с выходом нерезидентов из активов в РФ, а также вывод денежных средств российскими лицами за границу, обусловленный большой геополитической и экономической неопределенностью», — добавляет к этому эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин.

Так что нет ничего удивительного, что в таких условиях рубль продолжает дешеветь. Сегодня в моменте курс российской валюты уходил выше отметки 98 рублей за доллар.

Правда, в последние часы торгов курс вернулся к уровню вчерашнего закрытия, отреагировав на решение Банка России не покупать валюту в рамках бюджетного правила до конца года.

Но некоторые трейдеры в беседе с «Экспертом» заявили, что этой меры абсолютно недостаточно, и ее эффект будет очень кратковременный. 

Свою точку зрения они обосновали тем, что в начале месяца Банк России продавал более чем удвоенный объем валюты: 1,7 млрд руб. по бюджетному правилу и 2,3 млрд руб — в рамках операции «зеркалирования» использования средств ФНБ. С 7 августа ЦБ покупал валюты на 1,8 млрд руб. в день по бюджетному правилу.

За это время рубль укрепился лишь единожды, да и то на 40 копеек.

«Значительных перемен в динамике рубля пока ожидать не стоит. Фундаментально ситуация для национальной валюты не изменилась. Однако по мере приближения конца месяца темпы снижения рубля будут замедляться на фоне подготовки российских экспортеров к погашению налоговых обязательств», - полагает руководитель отдела альтернативных инвестиций УК «Первая» Евгений Линчик.

Экспортеры обычно увеличивают продажу валютной выручки для подготовки к уплате налогов в 20-х числах месяца.

Таким образом, если российская валюта не получит до этого срока существенной поддержки, она вполне может продолжить снижение, и уже до конца текущей недели достичь отметки 100 руб. за доллар. При закреплении курса выше этого уровня можно ждать резкого дальнейшего ослабления рубля. У многих валютных игроков, делавших ставки на повышение рубля сработают ограничивающие убытки стоп-заявки. Да и в головах у населения могут сработать такие «стоп-сигналы» по отношению к рублю.

Но возможно, что рынок все же оценит объявленное сеогодня ЦБ решение более позитивно, чем это выглядело на протяжении большей части второй половины торгового дня. К концу его рубль все-таки «вытер слезы» и тогда это были «слезы счастья». Он почти отыграл дневные потери к доллару, а также к евро и китайскому юаню.

Правда, по некоторым оценкам, помочь расти рублю помогли не только новости от ЦБ, но и появление на рынке некоего крупного продавца юаней. Так или иначе, на 19.00 курс доллара США составил 97,2 руб., прибавив лишь 10 копеек к уровню закрытия предыдущих торгов.

Акции растут, но как-то без огонька

При этом слабость рубля продолжает оказывать поддержку рынку акций. Чем дешевле стоит национальная валюта, тем больше рублей могут выручить экспортеры за одну и ту же тонну (штуку) проданной продукции.

Но и на рынке акций в последние дни ситуация коренным образом изменилась – если раньше трейдеры активно скупали акции, преимущественно экспортеров, то теперь девальвация лишь не дает Индексу Мосбиржи отправиться в коррекцию.

Похоже, инвесторы переходят на ту точку зрения, что с экономикой не может быть все хорошо, если национальная валюта за 7 месяцев съехала примерно на 30%, а за 12 месяцев рухнула почти на 80%.

«Голубые фишки» закрылись сегодня разнонаправленно. Лучше рынка выглядели металлурги, для которых обесценивание рубля считается наиболее благоприятным, а также нефтяные акции, отыграв более чем процентный рост цен на нефть.

Аналитики рекомендуют в ближайшие часы повышенное внимание уделять акциям «Роснефти». Мало того, что эта акция – одна из самых фундаментально сильных на российском рынке, но еще она сейчас штурмует верхнюю границу зоны сопротивления 525-530 руб. Закрепление бумаги выше 530 руб. может спровоцировать резкое ускорение ее роста за счет закрытия коротких позиций спекулянтами.

В целом же большинство экспертов ожидает нейтральную динамику Индекса Мосбиржи в ближайшие дни или даже легкую коррекцию при появлении поводов для этого.