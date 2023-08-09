Российские военные за сутки отразили более 10 атак ВСУ на Донецком и Купянском направлениях

Министерство обороны РФ рассказало о ходе спецоперации.

«На Купянском направлении штурмовые отряды "Западной" группировки войск, используя результаты огневого поражения авиации и артиллерии, продолжали ведение наступательных действий на широком фронте в своих зонах ответственности, улучшив тактическое положение», — указывается в сводке ведомства.

Отмечается, что за сутки на этом направлении отражено шесть атак и контратак ВСУ; потери противника составили до 75 военнослужащих.

На Донецком направлении, где уничтожено около 370 украинских боевиков, действиями подразделений «Южной» группировки войск отражены пять атак подразделений ВСУ, информирует Минобороны.

«На Запорожском направлении умелыми действиями подразделений российской группировки войск отражены три атаки штурмовых групп 46-й аэромобильной бригады ВСУ в районах населенных пунктов Работино и Успеновка Запорожской области», — говорится в сообщении. Потери Киева на данном направлении составили до 40 военнослужащих, отмечает министерство.

На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск «Центр» при поддержке авиации и артиллерии отразили две атаки противника; здесь за сутки уничтожено до 80 украинских военнослужащих, говорится в сводке.

«На Южно-Донецком направлении подразделениями группировки войск «Восток», ударами авиации и огнем артиллерии сорвана попытка противника провести разведку боем в районе населенного пункта Приютное Запорожской области», — сообщает Минобороны, уточняя, что потери ВСУ на этом направлении составили до 180 военнослужащих.

На Херсонском направлении уничтожено до 50 боевиков, указывается также в сводке российского оборонного ведомства.