Саудовская Аравия и Россия вызывают плохо скрываемое раздражение

Цены на нефть утром в среду, 9 августа символически снизились. Тому способствовала публикация слабых статистических данных в КНР по торговле и инфляции. Агентство Reuters уверяет, что в глазах инвесторов это затмило эффект сокращения добычи нефти Саудовской Аравией и Россией.

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С этим вряд ли можно согласиться. И снижение весьма незначительное. Фьючерсы на нефть марки Brent подешевели на 0,2%, до 85,96 доллара за баррель Нефть марки West Texas Intermediate (WTI) также потеряла 0,2% и стоит 82,71 доллара за баррель. Но надо отметить, что оба контракта выросли накануне в цене почти на 1 доллар.

Оперативные данные по запасам в США показывают интенсивное их сокращение, подтверждая ожидания дефицита поставок, указывает эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Игорь Галактионов. На этой неделе в фокусе внимания ежемесячные прогнозы по рынку от ОПЕК, МЭА и EIA, а также статистика по инфляции в США за июль, которую будет учитывать ФРС при принятии решения по ставке на следующем заседании. Пока же фьючерсы на Brent продолжают движение в район 87–90 за баррель, где могут найти новый справедливый торговый диапазон, отмечает аналитик.

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Котировки североморской нефти марки Brent на этой неделе снова протестировали зону сопротивления 86,5–87,4 долл. за баррель, указывает финансовый аналитик маркетплейса «Финмир» Сергей Чеврычкин. С начала года это была шестая попытка пройти данную зону, предыдущие заходы не увенчались успехом. В случае пробоя указанной зоны сопротивления открывается дорога в диапазон 92–98 долл. за баррель.

Фундаментально драйвером роста цены на «черное золото» является сокращение добычи, подтверждает эксперт. В конце прошлой недели мониторинговый комитет ОПЕК+ выразил признательность Саудовской Аравии за продление в сентябре добровольного сокращения добычи нефти на 1 млн баррелей в сутки, и России — за добровольное сокращение экспорта на 300 тысяч баррелей в сутки.

«Технический анализ графиков на практике показывает, что длительное нахождение в боковом движении часто сопровождается сильным выходом из него. В нашем случае если смотреть на выход вверх, то возможно наблюдать за сменой тенденции после слома нисходящего тренда, образованного в июле прошлого года. Первые цели в случае пробоя обозначил выше. Если в очередной раз котировкам нефти не удастся пройти сопротивление, высокая вероятность в течение месяца тестировать нижнюю границу боковика 70–71,5 долл. за баррель. Стоит отметить текущую корреляцию восходящего тренда в июле-августе с техническим индикатором скользящих средних Exponential Moving Average 9-20 (EMA)», — поделился своими соображениями Сергей Чеврычкин.