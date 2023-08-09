Сбер и «Тинькофф» вышли из пилота по цифровому рублю

Тестирование операций с реальными цифровыми рублями начнется 15 августа. В нем примут участие 13 банков и ограниченный круг их клиентов, сообщили в пресс-службе ЦБ. Ранее заявленная пилотная группа состояла из 15 кредитных организаций, включая Сбер и Тинькофф Банк. Регулятор рассчитывает, что национальной цифровой валютой россияне и бизнес смогут активно пользоваться с 2025 года.

Статья по теме: ЦБ установил тарифы для операций с цифровыми рублями

«Запуск пилотирования операций с реальными цифровыми рублями — важнейший этап проекта. Это позволит нам проверить работу платформы цифрового рубля уже в промышленной среде, отработать все необходимые процедуры с привлечением клиентов, скорректировать процессы, если потребуется, и убедиться, что клиентский путь удобен и понятен для пользователей», — отметила первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова.

Она подчеркнула, что вводить цифровой рубль в массовый оборот планируется после поэтапного тестирования и при условии успешного завершения пилотирования всех сценариев операций. На первом этапе будут отработаны базовые операции: открытие и пополнение цифровых кошельков, переводы цифровых рублей между гражданами, простые автоплатежи, а также оплата покупок и услуг по QR-коду. Расплатиться цифровыми рублями участники пилота смогут в 30 торговых точках, расположенных в 11 городах РФ.

Банк России планирует до конца этого года расширить список участников пилота за счет привлечения как граждан, так и компаний. В следующем же году будут тестироваться оплаты по динамическому QR-коду, переводы между юрлицами и расширяться шаблоны простых автоплатежей.

ЦБ опубликовал список банков-участников пилота операций с цифровыми рублями. Это будут Альфа-банк, «ДОМ.РФ», Ингосстрах Банк, ВТБ, Газпромбанк, КИВИ Банк, «Ак Барс», «МТС-Банк», «Промсвязьбанк», Совкомбанк, «Синара», Росбанк, ТКБ.

В первом этапе тестирования прототипа платформы цифрового рубля, который завершился в феврале 2023 года, участвовали Сбер, ВТБ, Альфа-банк, Тинькофф Банк, Газпромбанк, Росбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк, «Ак Барс», «Дом.РФ», «Синара», «Союз», ТКБ, МТС-банк и КИВИ Банк.

