Сбер установил рекорд по прибыли

Чистая прибыль Сбера по РПБУ в июле составила 130,4 млрд руб., а с начала года 858 млрд руб., говорится в сообщении банка.

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За июнь Сбер заработал 139 млрд руб., но тогда на прибыли отразился доход от продажи зарубежных активов. Был продан австрийский Sber Vermögensverwaltungs AG in Abwicklung. Сумма сделки не раскрывалась, аналитики оценивали ее примерно в 20 млрд руб. в эквиваленте.

До этого максимальная месячная прибыль Сбера (после того как он возобновил публикацию отчетности), была зафиксирована в декабре прошлого года в размере 126 млрд руб. Таким образом, прибыль в июле от основной деятельности стала наибольшей как минимум за последние годы.

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Розничный портфель Сбера вырос на 2,8% за месяц или на 15,5% с начала года (без учета секьюритизации). В июле Сбер секьюритизировал портфель ипотечных кредитов объемом 193,7 млрд руб. Частным клиентам в июне было выдано 758 млрд руб. кредитов, говорится в сообщении банка.

Ключевым драйвером остается ипотека, на долю которой пришлось более половины выдач. Портфель жилищных кредитов превысил 8,6 трлн руб., показав рост на 3% за месяц (без учета секьюритизации). Основной вклад в прирост портфеля вносит первичный рынок ипотеки на фоне улучшения предложений по льготным программам.

Портфель потребительских кредитов прибавил 1,8% за месяц или 10,2% с начала года и достиг 3,8 трлн руб.

Корпоративный кредитный портфель вырос до 21,6 трлн руб., показав рост на 3,6% в июле (+2,7% без учета валютной переоценки) и на 15% с начала года.

Не исключено, кстати, что в ближайшие месяцы рост кредитования, в том числе ипотечного, как минимум замедлится из-за насыщения рынка и удорожания стоимости кредитов вследствие повышения ключевой ставки Банка России.

Чистый процентный доход Сбера вырос за 7 месяцев на 38,6% в годовом выражении — до 1,3 трлн руб. За июль показатель увеличился на 24,8% г/г, до 194 млрд руб.

Чистый комиссионный доход с начала года возрос на 20,5% г/г до 385,6 млрд руб., а за июль прирост составил 33,9% г/г.

Из негативных факторов главный аналитик ИФК «Солид» Дмитрий Донецкий отмечает рост стоимости риска (скорректированной на валютную переоценку) до 1,4%, в то время как менеджмент Сбера не хотел бы видеть этот показатель выше 1,3%.

Донецкий предполагает, что рост стоимости риска выше ожиданий связан либо с более быстрым ростом кредитов физлицам, либо с девальвацией рубля, которая может ухудшить качество заёмщиков.

«Но так или иначе, пока всё выглядит неплохо. Уже после отчета за второй квартал 2023 года по МСФО мы обновили целевую цену по Сберу (преф и обычка) до 348 рублей. Подтверждаем рекомендацию «покупать» как для обыкновенных, так и привилегированных акций», — резюмирует аналитик.

Действительно, текущий уровень прибыли подтверждает ожидания рынком того, что по итогам года банк заработает 1,4-1,5 трлн руб. чистой прибыли и вполне может выплатить дивиденды более 30 руб. на одну акцию. Таким образом, к сегодняшней цене акции ожидаемая дивидендная доходность превышает 11%, что очень много для «голубой фишки».

Несмотря на выдающиеся результаты, акции Сбера сегодня торгуются с небольшим снижением на в целом растущем рынке. Это неудивительно, поскольку с конца прошлого года в подавляющем большинстве случаев бумага корректировалась в день публикации отчетности.

Небольшие опасения относительно будущего акций Сбера связаны с тем, что ранее бумага неплохо росла накануне отчетности, а в последние дни Сбер торговался очень слабо. Отчасти это можно списать на окончание восходящего тренда по Индексу Мосбиржи и перетоком спекулятивного капитала в бумаги второго-третьего эшелонов.