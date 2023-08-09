Шойгу сообщил о планах по усилению группировки российских войск на западных границах

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что группировки войск Вооруженных сил РФ на западных границах страны будут усилены.

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«Сегодня на заседании коллегии рассмотрим вопросы, связанные с созданием Ленинградского и Московского военных округов с одновременным усилением группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации на наших западных границах», — сказал Шойгу на заседании коллегии военного ведомства.

Глава Минобороны отметил, что вступление в НАТО Финляндии, а в перспективе и Швеции является серьезным дестабилизирующим фактором, и указал на вероятность размещения в Финляндии натовских ударных вооружений, способных поражать критически важные российские объекты.

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«На западном и северо-западном стратегических направлениях угрозы военной безопасности Российской Федерации возросли кратно», — констатировал он, напомнив, что после расширения НАТО сухопутная граница России со странами альянса увеличилась практически в два раза.

Также министр заявил, что Польша превратилась в главный инструмент антироссийской политики Вашингтона. «Существующие риски связаны с милитаризацией Польши, которая превратилась в главный инструмент антироссийской политики Соединенных Штатов Америки. Варшава объявила о намерении построить, как утверждают поляки, "самую мощную армию на континенте". В связи с этим начаты масштабные закупки вооружения у Соединенных Штатов Америки, Великобритании и Республики Корея, включая танки, артиллерийские системы, средства ПВО/ПРО и боевую авиацию», — заявил Сергей Шойгу. Польша планирует создать польско-украинское соединение якобы для безопасности, а по сути — для оккупации Западной Украины, убежден глава российского оборонного ведомства.

Министр обратил внимание, что совокупный объем помощи стран Североатлантического альянса, ЕС и их союзников Киеву превысил $160 млрд. При этом, добавил он, США «неуклонно повышают ставки, добиваясь от союзников поставок все более дальнобойного и смертоносного оружия».