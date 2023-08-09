Сила поручительства

Сегодня понятия «технологический суверенитет» и «структурная адаптация» воспринимаются как часть антикризисной политики государства. Отчасти это действительно так. Беспрецедентные санкции и нарушение, формировавшихся десятилетиями логистических цепочек, привели к дефициту технологических решений и значительно затруднили международные транзакции. В сложившейся ситуации наращивание собственного технологического потенциала — естественная реакция на вызовы, с которыми мы столкнулись за последние два года. Для решения этих вопросов Минэкономразвития совместно с ВЭБ.РФ разработали проект постановления о совмещении уже действующего механизма Фабрики проектного финансирования с таксономией проектов технологического суверенитета. Куратором Фабрики проектного финансирования от Правительства является первый заместитель председателя Правительства России Андрей Белоусов.

Важно понимать, что технологический рывок — это игра «вдолгую». Развитие технологий относится к категории стратегических целей и не должно зависеть только от санкционного фактора. Как отметил президент Путин в ходе недавнего Петербургского международного экономического форума, технологический суверенитет не предполагает замещение абсолютно всех товаров и услуг. Но по критически важным направлениям мы обязаны разработать собственные решения.

Это тяжелая, кропотливая работа, требующая строго выверенного плана. Сегодня он уже начал претворяться в жизнь. В апреле Правительство приняло постановление о таксономии (классификации) проектов технологического суверенитета, тем самым определив приоритетные отрасли и конкретную продукцию, в которые нужно инвестировать для обеспечения того самого технологического суверенитета. Это, например, технологии производства высокоскоростных лифтов, которые в России практически не производятся, это технологии в авиастроении и других отраслях. Логично, что следующим шагом становится формирование кредитного портфеля под нужды важных для экономики проектов.

Занятые в высокотехнологичном производстве компании, как правило, растут быстро, испытывая потребность в регулярном притоке капитала. С одной стороны, государство в состоянии удовлетворить финансовые нужды такого бизнеса. С другой, прямая передача средств бизнесу противоречила бы рыночному характеру российской экономики. В попытке выработать оптимальное решение, был найден компромисс в виде синергии двух действующих механизмов поддержки.

Отныне госкорпорация ВЭБ.РФ сможет предоставлять поручительства кредитным организациям, чтобы обеспечить средства, выдаваемые заемщикам для финансирования инвестпроектов, направленных на достижение технологического суверенитета и структурной адаптации российской экономики. Минэкономразвития уже внесло соответствующий проект постановления в Правительство. Документ также предусматривает совмещение таксономии проектов технологического суверенитета с программой «фабрики проектного финансирования».

Поручительства будут предоставляться на основе рамочного договора, заключенного между ВЭБ.РФ и кредитной организацией. В его рамках устанавливаются лимиты, условия предоставления и погашения поручительств, а также требования к документам, предоставляемым по инвестиционным проектам. В соответствии с положениями программы, ВЭБ.РФ может обеспечить от 10 до 50% от общей суммы основного долга по кредитному договору на весь его срок, увеличенного на один год, но не более 16 лет. При этом общая сумма поручительств не может превышать 200 млрд рублей.

Таким образом решается сразу несколько задач. Во-первых, открывается приоритетным проектам доступ к инструментам госстимулирования. Во-вторых, снижается нагрузка на капитал банков, задействованных в кредитовании высокотехнологического производства.

В конечном счете, наращивание объема банковского финансирования в приоритетные проекты, будет расширять горизонт планирования для инвесторов. С помощью новой программы они смогут рассчитывать на сравнительно дешевое якорное финансирование.

Все это — инвестиции в отрасли, способные обеспечить конкурентоспособность России и повысить ее адаптивную устойчивость на фоне стремительно меняющейся конъюнктуры в мировой экономике.