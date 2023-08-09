ЦБ оценил профицит текущего счета платежного баланса

По предварительной оценке Банка России, профицит текущего счета платежного баланса РФ в январе — июле составил $25,2 млрд, что в 6,56 раза ниже показателя соответствующего периода 2022 года ($165,4 млрд), сообщается на сайте Банка России. Профицит внешней торговли оценен в $64,4 млрд, что в три раза меньше, чем годом ранее ($204 млрд).

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«Определяющую роль в динамике текущего счета платежного баланса сыграло уменьшение положительного сальдо торгового баланса на 68,4%. По первой оценке июля 2023 года положительное сальдо текущего счета сложилось на уровне 1,8 млрд долларов США, что близко по значению к уточненной величине показателя июня: профициту в размере 1,2 млрд долларов США», — говорится в комментарии ЦБ.

Сокращение профицита баланса внешней торговли товарами в январе-июле регулятор объяснил уменьшением стоимости экспорта в результате снижения физических объемов поставок и мировых цен на основные товары российского экспорта по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

При этом в ЦБ отметили продолжающееся восстановление стоимостных объемов импорта товаров. Их величина уже превысила показатель аналогичного периода 2022 года. Кроме того, дефицит баланса внешней торговли услугами за семь месяцев вырос более чем в два раза (до -$20,4 млрд с -$8,9 млрд в январе-июле 2022 года), за счет оживления туристического потока из России за рубеж.

Совокупный дефицит первичных и вторичных доходов сократился на 37%, до $18,8 млрд с $29,7 млрд годом ранее, в основном в результате уменьшения объема объявленных и начисленных российскими компаниями дивидендов в пользу нерезидентов, отметили в ЦБ.

