ЦБ пригвоздил жуликоватых инфлюэнсеров из Телеграма и других соцсетей

Инвесторы и инфлюэнсеры

Влияние социальных сетей и блогеров растет на фоне выхода большого количества частных инвесторов на финрынок, говорится в докладе Банка России «Обзор рисков финансовых рынков». Это, отмечают аналитики Центробанка, несет в себе ряд негативных эффектов, в числе которых возможность манипулирования котировками и принятие необдуманных решений.

Влияние социальных сетей на розничных инвесторов отмечено в большинстве стран мира. И там это рассматривается как одна из основных проблемных тенденций на финансовых рынках, говорится в обзоре.

В России — на фоне выхода большого количества частных инвесторов на финансовый рынок — также отмечается рост влияния, оказываемого телеграм-каналами, блогерами-инфлюенсерами, констатируют в ЦБ. И кроме положительного влияния — каковое его аналитики тоже усматривают — социальные медиа могут генерировать ряд негативных эффектов.

Это и влияние собственно на котировки акций. И то обстоятельство, что инфлюенсеры оказывают существенное влияние на финансовые решения множества частных инвесторов.

Число подписчиков ведущих финансовых блогеров в соцсетях доходит до нескольких миллионов человек, отмечает ЦБ. При этом, подчеркивается в докладе, они не несут ответственности за предоставляемую информацию, советы и инвестиционные результаты.

Ряд блогеров дает рекомендации по приобретению конкретных ценных бумаг и продвигает собственные стратегии инвестирования, что повышает вероятность принятия частными инвесторами необдуманных и однотипных решений.

Как отмечается, аудитория телеграм-каналов по инвестированию и финансам существенно меньше, чем у инфлюенсеров, однако обнаружены случаи манипулирования через них акциями компаний второго и третьего эшелонов с малой капитализацией. В частности, в 2022 году Банк России выявил факты манипулирования с использованием телеграм-каналов ценами акций ПАО «Россети Юг», ПАО «ГИТ», ПАО «Пермэнергосбыт» и ПАО «Саратовэнерго».

В таких публикациях нередко используются определенные тактики, которые вводят в заблуждение подписчиков. Например, попытка завлечь вымышленными доходностями, предоставление аргументов в пользу только своей рекомендации, а также удаление старых записей с неудачными рекомендациями и т.д.

И еще одним «негативом» в обзоре названо снижение мотивации частных инвесторов к развитию собственных навыков анализа рыночной и корпоративной информации,

За последнее время регулятор принял ряд мер, обусловленных возрастающей ролью социальных медиа, указали в ЦБ. В частности, вместе с мониторингом торгов на предмет выявления признаков манипулирования рынком, проводится анализ новостного фона, включая информационную активность в социальных сетях.

Также ЦБ реализует коммуникационную политику, нацеленную на донесение частным инвесторам сведений о возможных рисках при использовании информации из социальных медиа. А в рамках проведения поведенческого мониторинга поднадзорных организаций Банк России регулярно осуществляет анализ информации, в том числе содержащейся в социальных медиа.

Высокорисковые «инвестиционные сигналы»

Да, важно понимать, отмечает начальник управления информационно-аналитического контента «БКС Мир инвестиций» Василий Карпунин, что к информации из соцсетей нужно относиться с осторожностью обязательно перепроверять ее. Вокруг много различных экспертов, но не стоит принимать все их слова за чистую монету и делать, как они скажут.

«Критически подходите ко всему, соберите несколько мнений, проанализируйте и примите собственное решение. Вообще в инвестициях очень важно постоянно учиться: прокачивайте свои знания, изучайте рынок, и вам все меньше придется опираться на чье-то мнение. Еще один вариант — пойти к проверенным профессионалам, которые на основе своего опыта подскажут, как действовать в той или иной ситуации», — указывает аналитик.

Удобство для пользователей, говорит вице-президент Ассоциации юристов по регистрации, ликвидации, банкротству и судебному представительству, председатель Общероссийского профсоюза медиаторов Владимир Кузнецов, судя по всему, заключается в том, что ёмкий формат публикаций позволяет оперативно получить необходимую для инвестиционных целей информацию. Но несмотря на то, что такой формат действительно удобен, этот же аспект кроет в себе определенные риски.

В докладе регулятора верно отмечается отсутствие у подобных информационных источников какой-либо ответственности за предоставляемую информацию и последствия ее использования подписчиками. Ввиду этого такие «инвестиционные сигналы» являются высокорисковыми, что пользователи должны понимать.

«Нельзя сказать, что данная тенденция является однозначно плохой, однако важно отметить, что подобная практика может привести к манипулированию инвесторами, что можно отнести к недобросовестным практикам, — отмечает Владимир Кузнецов».

За руку не поймаешь

Есть несколько способов продвижения таких телеграм-каналов, рассказывает инвестиционный советник, основатель Университета инвестиций Юлия Кузнецова. И один из них: «посмотри, мне 30, я заработал(а) на инвестициях — и ты сможешь, покупай бумаги в моем приложении или на канале, те, которые я отмечу зеленым цветом. Они точно улетят вверх, и ты заработаешь!»

В таких каналах никто ничему не учит, дают просто тикеры бумаги и инвесторы сами определяют, когда заводить (покупать бумагу).

Никто не расскажет, что надо выставить стоп-лосс, что если купить бумагу «на хайях», то можно получить огромный минус — вся эта информация не будет оглашена.

Инвестиционный советник рекомендует инвесторам изучать самостоятельно технический и фундаментальный анализ и принимать решение самому, а не быть ведомым. Ведь как получается? Профи загоняют новичков в бумаги, сами снимают сливки (продают бумагу), а новички сидят — что-то ждут и хватают минуса. А потом пишут жалобы в ЦБ.

Также надо понимать, что Телеграм — это не российская сеть, и никак нельзя определить владельца канала, отмечает Юлия Кузнецова. Она также отмечает, что за такие сделки никто не несет ответственности. Из-за множества открытых каналов с многотысячной аудиторией так и получается, что множество людей, видя тикет, начинают покупать бумагу, а потом кусать локти, что вовремя не вышли. Убытки могут достигать более 50%.

А банки кто?

Влияние Телеграма в России в 2023 году сложно переоценить, отмечает, в свою очередь, директор по коммуникациям Международной ассоциации экспертов Иван Никитин. «Тем не менее в этой новости у меня только один вопрос — говорит он, и этот вопрос не к людям, которые дают советы об инвестициях, а к банкам которые переживают за благосостояние своих клиентов. А вопрос такой — почему же, уважаемые банкиры, вы не переживаете, когда ваши сотрудники буквально навязывают открытие инвестиционного счета абсолютно всем подряд? Начните, наверное, с себя, а люди сами разберутся, чьи советы им слушать. В конце концов, инвестиции — это риски, и инвестор сам несет за них ответственность. Будь то Илон Маск, вложивший миллиард долларов, или Иван Иванов, купивший акций на 10 тыс. рублей в приложении банка».

Важнее рыночная ситуация и инвестиционная квалификация

И все же ЦБ преувеличивает влияние блогеров, уверен сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский. По его словам, публикации в СМИ всегда оказывали значительное влияние на движение котировок на биржах. Недаром во всех учебниках и пособиях по биржевой торговле достаточно много внимания уделяется вовлеченности инвесторов в процесс торговли, а проще говоря — психологии толпы.

«Я считаю, что процессы, происходящие в акциях второго и третьего эшелона на МосБирже в этом году, а именно скупка некоторых эмитентов на значительных объемах обусловлены в первую очередь не пиаром в блогосфере, а конкретной рыночной ситуацией — низкой базой после прошлогоднего падения, утратой доверия к лидерам рынка, например, к “Газпрому” из-за дивидендов, плюс ко всему — значительным увеличением частных инвесторов. В то же время я приветствую меры, принимаемые Московской биржей и Центральным банком по предотвращению необоснованных колебаний котировок», — говорит аналитик.

Частным инвесторам, в свою очередь, Николай Переславский советует не доверять блогерам и социальным медиа, а научиться анализировать графики (технический анализ), читать бухгалтерский баланс предприятия (фундаментальный анализ) и принимать решение о покупке того или иного актива, исходя из своего торгового плана.