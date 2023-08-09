Цены на газ в Европе взлетели на 40% в среду

Цены на газ отреагировали резким ростом на возможную забастовку работников австралийских предприятий Chevron Corp. и Woodside Energy Group Ltd. , которая может повлиять на экспорт сжиженного природного газа из страны. Точные сроки проведения забастовки пока не определены.

Азиатские покупатели будут вынуждены заменить объемы из Австралии за счёт более высоких цен на СПГ. Перебои с поставками затронут и Европу. Директор консалтинговой компании Inspired Plc. Ник Кэмпбелл отметил, что “СПГ стал основным составляющим европейского газового баланса, поэтому любые признаки того, что эти поставки находятся под угрозой, приводят к поддержке цен”.