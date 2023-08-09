Цены на газ в Европе взлетели на 40% в среду

Цены на газ отреагировали резким ростом на возможную забастовку работников австралийских предприятий Chevron Corp. и Woodside Energy Group Ltd. , которая может повлиять на экспорт сжиженного природного газа из страны. Точные сроки проведения забастовки пока не определены.
Азиатские покупатели будут вынуждены заменить объемы из Австралии за счёт более высоких цен на СПГ. Перебои с поставками затронут и Европу. Директор консалтинговой компании Inspired Plc. Ник Кэмпбелл отметил, что “СПГ стал основным составляющим европейского газового баланса, поэтому любые признаки того, что эти поставки находятся под угрозой, приводят к поддержке цен”.
Стоимость сентябрьского фьючерса на природный газ на хабе TTF в Нидерландах взлетела до €40,3 за 1 МВт·ч, или $464 за 1 тыс. куб. м с учетом текущего курса на рынке Форекс.
И хотя основные риски с австралийским газом относятся к поставкам в Японию, в Европе также звучат опасения по поводу зимнего отопительного сезона.
Так, исполнительный директор немецкой коммунальной компании EON Леонард Бирнбаум в интервью Bloomberg Television заявил, что "(энергетический) кризис не закончился”, хотя вероятность повторения прошлогодней ситуации уменьшилась.
Ранее сообщалось, что добыча в Норвегии падает, как и объемы поставок на континент сжиженного газа (СПГ). Также есть риски, что Украина может в 2024 году перестать обеспечивать транзит. Иными словами, уже этой зимой Европа может оказаться в очередном энергетическом тупике.