Финтех Москва

Цифровой рубль «опробуют» сотрудники столичного метро

9 августа 2023, 16:04

Проект реализуется совместно с Банком России и ВТБ, сообщили в дептрансе Москвы

t.me/DtRoad

Цифровой рубль первыми протестируют сотрудники метрополитена Москвы, входящие в фокус-группу, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. Они смогут приобрести сувенирные карты «Тройка» и карты с балансом билета «Кошелек». 

«Этот проект мы реализуем вместе с Банком России и ВТБ. На первом этапе воспользоваться оплатой цифровыми рублями смогут сотрудники, которые входят в фокус-группу. Мы планируем начать тестирование продаж за цифровые рубли сувенирных карт "Тройка" и карт‎ с балансом билета "Кошелек"», — сообщил глава департамента транспорта Максим Ликсутов.

Он также отметил, что по итогам пилотного проекта будет рассматриваться возможность внедрения цифрового рубля и на других видах городского транспорта.
 