Цифровой рубль «опробуют» сотрудники столичного метро

Цифровой рубль первыми протестируют сотрудники метрополитена Москвы, входящие в фокус-группу, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. Они смогут приобрести сувенирные карты «Тройка» и карты с балансом билета «Кошелек».

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«Этот проект мы реализуем вместе с Банком России и ВТБ. На первом этапе воспользоваться оплатой цифровыми рублями смогут сотрудники, которые входят в фокус-группу. Мы планируем начать тестирование продаж за цифровые рубли сувенирных карт "Тройка" и карт‎ с балансом билета "Кошелек"», — сообщил глава департамента транспорта Максим Ликсутов.

Он также отметил, что по итогам пилотного проекта будет рассматриваться возможность внедрения цифрового рубля и на других видах городского транспорта.

