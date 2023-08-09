В Сергиевом Посаде прогремел взрыв на Загорском оптико-механическом заводе

На Загорском оптико-механическом заводе в подмосковном Сергиевом Посаде произошел взрыв.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

Объявлена эвакуация людей из всех зданий и цехов, в том числе арендованных; на место ЧП прибыли сотрудники силовых ведомств и глава округа Дмитрий Акулов. К месту происшествия направляется также губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Сообщается, что в результате инцидента пострадали 11 человек, взрывной волной выбило окна в соседних зданиях.

Согласно предварительной информации, авария произошла на складе с пиротехникой. По данным источника «Коммерсанта» в региональном СКР, площадь помещения составляет 100 кв. м, сейчас оно полностью разрушено. Газета пишет, что причиной взрыва могло стать нарушение техники безопасности.

АО «Загорский оптико-механический завод» входит в холдинг «Швабе» госкорпорации «Ростех», предприятие является ведущим разработчиком и производителем оптических и оптико-электронных приборов для силовых структур, промышленности и здравоохранения.