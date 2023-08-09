Ефимов: 14 спорткомплексов возведут инвесторы в бывших промзонах Москвы

Инвесторы построят 14 новых спортивных объектов в рамках редевелопмента бывших промышленных зон Москвы, которые вовлекают в оборот с помощью городской программы комплексного развития территорий (КРТ). В том числе это физкультурно-оздоровительные комплексы, центры для скалолазания и игровых видов спорта, а также бассейны — общей площадью более 91,5 тыс кв м. Об этом сообщил 9 августа вице-мэр Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Напомним, московская программа КРТ призвана вернуть в оборот земли города, которые заброшены или используются неэффективно. «Спорткомплексы появятся на месте бывших промзон, заброшенных участков, недостроев и старых складов в рамках 12 проектов комплексного развития территорий площадью 214,5 га», — сказал Владимир Ефимов.

Территории, на которых возведут спортивные объекты, расположены в разных районах столицы. Больше всего спорткомплексов — 6, общей площадью 27,6 тыс кв м — построят на севере Москвы, уточнил министр правительства столицы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман. Еще три появятся в рамках редевелопмента бывшей промзоны «Авиамоторная»: здесь планируется создать центр для скалолазания, комплекс для игровых видов спорта и ФОК с бассейном. «И по одному такому комплексу, в том числе с бассейном и игровым залом, появится в Коптеве, Западном Дегунине и Восточном Дегунине», — добавил Максим Гаман.

Кроме того, четыре спортивных комплекса общей площадью почти 27,3 тыс кв м построят на северо-востоке Москвы (в Бабушкинском, Северном, Останкинском и Ярославском районах) и еще столько же — на западе, юге, юго-западе и юго-востоке столицы.

Городская программа КРТ помогает создавать многофункциональные кварталы: на территориях возводят комфортное жилье, дороги, а также всю необходимую инфраструктуру. Первый такой договор власти столицы заключили в 2020 году в отношении промзоны «Октябрьское поле». По оценкам мэрии Москвы, общий объем инвестиций в программу превысит 7 трлн рублей, а также в ходе ее реализации появится более полумиллиона новых рабочих мест. На данный момент в столице в разных стадиях реализации находится 188 проектов КРТ общей площадью около 2,45 тыс. га.