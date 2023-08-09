Ефимов: Более 270 тыс «квадратов» коммерческой недвижимости построят за пределами ТТК в Москве

Власти Москвы в первом полугодии 2023 года заключили 18 соглашений с инвесторами дополнительно к договорам аренды земельных участков, расположенных за пределами Третьего транспортного кольца (ТТК). Девелоперы возведут на них более 270 тыс кв м коммерческой недвижимости, где появятся новые рабочие места, сообщил 9 августа заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Напомним, что механизм заключения допсоглашений позволяет инвесторам экономить на вложениях в новые проекты. По действующему законодательству, девелоперы должны внести повышенный платеж за первый год аренды земельного участка, предназначенного для строительства или реконструкции. Но этот платеж можно отменить, если инвестор возьмет на себя обязательство возвести, кроме жилья, коммерческую недвижимость за пределами ТТК — такое решение принял в 2019 году мэр Москвы Сергей Собянин.

«Льгота позволяет инвесторам снизить затраты на строительство коммерческой недвижимости, а столице — получить новые рабочие места для жителей. За январь – июнь 2023 года город заключил с девелоперами 18 дополнительных соглашений к договорам аренды земельных участков площадью 20,8 га. По ним за пределами ТТК появятся кафе, рестораны, отделения банков, паркинги, торговые и деловые центры и другие объекты. Общая площадь недвижимости – почти 271 тыс. кв м», – рассказал Владимир Ефимов.

Решение предоставить льготу девелоперам власти Москвы приняли из соображений комплексности и сбалансированности развития территорий города. Ведь строительство коммерческой недвижимости за пределами ТТК влечет за собой также появление новых рабочих мест, в непосредственной близости от новых жилых районов. В итоге горожане, устроившиеся на эти места, сокращают время в пути до работы.

Москва строится с учетом ключевого принципа комплексности и сбалансированности. По официальным оценкам, больше всего новых коммерческих объектов по допсоглашениям, заключенным с начала 2023 года, появится в ТиНАО — 86,5 тыс. кв. м на участках общей площадью 11,3 га. «Кроме того, на западе столицы возведут 72,5 тыс. кв. м недвижимости на территории площадью почти 7,8 га. На юге города инвесторы построят 55,2 тыс. кв. м коммерческих объектов на 2,6 га земли», – уточнил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

Добавим, что несколько новых коммерческих проектов также заявлены также на юго-западе столицы (общей площадью 20,8 тыс. кв. м), на северо-востоке (17,5 тыс. кв. м) и в районах ЦАО, выходящих за пределы ТТК (почти 9 тыс. кв. м). Еще несколько объектов построят на юго-востоке, северо-западе, севере Москвы и в Зеленограде.