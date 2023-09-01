«АвтоВАЗ» за восемь месяцев 2023-го реализовал машин LADA больше, чем за весь прошлый год

Объем продаж автомобилей LADA в России с начала текущего года преодолел отметку в 200-тыс.

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«Это на 11,5 тысячи автомобилей больше, чем весь объем продаж за полный календарный 2022 год», — подчеркивается в сообщении пресс-службы концерна «АвтоВАЗ».

Отмечается, что 200-тысячным автомобилем стал седан LADA Vesta Cross нового поколения в комплектации Techno, оснащенный LADA EnjoY Pro Vision — 10-дюймовой мультимедиа-панелью с интегрированным сервисами «Яндекса». «Автомобиль был реализован в традиционном сильном для Vesta регионе — Санкт-Петербурге», — уточняет пресс-служба компании.

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Продажи LADA Vesta нового поколения стартовали в конце мая 2023 года. «За три месяца доля модели в продажах LADA выросла до 20%», — указывается в сообщении. При этом отмечается, что в производственной программе «АвтоВАЗа» ситуация аналогична: объемы выпуска LADA Vesta увеличились, а ежедневный темп сборки Granta и Vesta практически сравнялся.

Производственный план «АвтоВАЗа» на 2023 год предполагает выпуск 401,6 тыс. машин.