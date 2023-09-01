БРИКС утирает доллару нос

Укрепление БРИКС может ослабить доллар и сделать американцев банкротами. Такое мнение высказала член Палаты представителей Конгресса Марджори Тейлор-Грин (республиканка от штата Джорджия). По ее словам, пока Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР будут становиться сильнее, доллар будет слабеть.

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«Пока мы занимаемся ерундой, сильные страны в мире объединяются, поскольку они устали от Соединенных Штатов, — цитирует Тейлор-Грин агентство ТАСС. — Есть БРИКС — Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР, и к ним присоединяются многие другие страны. Они заключают торговые соглашения друг с другом, и это серьезные соглашения, при которых они говорят: мы покупаем у вас, вы покупаете у нас, мы не обращаем внимания на американские санкции, мы будем покупать и продавать друг другу товары в нашей собственной валюте, не используя доллар США. И это одна из самых разрушительных вещей, которые могут случиться с нами», — предупредила она, выступая в штате Джорджия.

Тейлор-Грин уверена, что Вашингтон напрасно игнорирует «очень могущественное объединение этих стран». «Что случится с нашими детьми, когда доллар перестанет что-либо значить, потому что Россия, Китай и Индия с огромным населением в миллиарды людей будут обладать большей покупательской способностью в их национальных валютах, чем мы? Это вызывает очень серьезные опасения», — отметила она.

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Ослабление доллара вовне и гиперинфляция внутри

Американскому доллару и экономики довольно регулярно пророчат провал и банкротство, но пока эти ожидания не свершаются, отмечает ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Андрей Кочетков. Однако, по его мнению, если не ограничивать прогнозы ближайшим будущем, то тенденции, складывающиеся в мире, реально угрожают доминирующему положению американской валюты и возможности США жить в долг.

Бреттон-Вудская система с её модернизацией в 70-ые годы предполагает, что доллар США является основной валютой для торговли и резервов стран, объясняет эксперт. При этом любые финансовые излишки государств и компаний паркуются в денежных инструментах США, то есть в казначейских обязательствах, с помощью которых финансируется дефицит американского бюджета.

Если страны BRICS создадут систему, которая предоставит возможности размещения резервов не в долларах США, то это автоматически приведёт к резкому падению спроса на американские долговые бумаги, полагает Андрей Кочетков. Соответственно кредитные возможности Вашингтона существенно уменьшатся, а это неизбежно негативно отразится на позициях доллара и финансировании госдолга. Как следствие, риски инфляции перестанут быть управляемыми.

Ещё более негативным вариантом событий может стать сокращение экспортных возможностей США, говорит аналитик. По сути, процесс Friendshoring (размещение производств и капитала в политически близких странах) уже стартовал. Последние лет тридцать США и Европа имели почти безграничный доступ на весь глобальный рынок. Однако политические блоки и попытки использовать свои валюты в качестве инструмента давления привели к росту роли организаций без участия представителей Старого Света и США.

Даже значимость G7 начала меркнуть, так как вместо глобальной экономической повестки развитые страны всё больше напоминают закрытый клуб стареющих аристократов, играющих в политику своих собственных желаний. Поэтому интерес к BRICS и ШОС неуклонно растёт. Участники этих организаций ищут возможности избавиться от «чужих денег» в пользу собственных.

«Можно продолжать жить в иллюзиях гранитной прочности экономики США, но мало найдётся экспертов, которые будут отрицать растущие риски по американскому долгу. Уже в ближайшие годы четверть бюджета США будет уходить лишь на обслуживание обязательств. Перспектив сокращения дефицита государственного финансирования не просматривается, а это означает, что долг продолжит расти и его бремя будет становиться ещё более тяжелым. Всё это угрожает потерей доверия к американскому доллару даже без участия BRICS», — указывает Андрей Кочетков.

Если же в BRICS создадут альтернативу для размещения резервов и проведения торговых операций, то это лишит американский рынок долга финансов почти половины мировой экономики, считает эксперт. Соответственно, процесс деградации статуса американской валюты в таких условиях лишь ускорится. Банкротство США вряд ли состоится, поскольку весь госдолг это, по сути, внутренний долг в собственной валюте, а значит Федеральная резервная система может подставить своё денежное плечо в любой момент. Другое дело, что гиперинфляция, или её ужасающий вариант в виде стагфляции, ничуть не лучше невозможности обслуживать свои долги.

В таких условиях американские граждане не смогут сохранить свои денежные накопления, что негативно скажется на потребительской активности и приведёт к проблемам уже корпоративного сектора. Впрочем, добавляет Андрей Кочетков, вариантом спасения может стать инвестирование в акции, то есть в бизнес, который может оказаться более устойчивым, чем валюта государства. Но даже для этого необходимы свободные средства, которые в условиях гиперинфляции, или стагфляции, перестают быть доступными.