На Украине в панике из-за опасений что глава Белого дома Джо Байден подтолкнёт главаря киевского режима Владимира Зеленского к мирным соглашениям с Россией в преддверии американских выборов.

Об этом в интервью YouTube-канала Judging Freedom, выдержки из которого публикует РИА Новости, заявил экс-агент MI6 Аластер Крук. По его словам, в Киеве сейчас происходят внутренние распри, все паникуют, так как боятся, что Запад одурачит Зеленского, заставив пойти его на переговоры с Россией.

Так бывший агент влиятельной британской спецслужбы ответил на вопрос ведущего Эндрю Наполитано о том, беспокоит ли украинцев, что Байден может подставить их ради переизбрания на пост президента США.

«Руководство Украины ужасно опасается мирного соглашения, условия которого фактически будут означать полную капитуляцию Киева», – резюмировал Крук.

Как ранее писал «Эксперт», член верхней палаты российского парламента Андрей Климов назвал условия, при которых Киев пойдёт на мирные переговоры с Москвой. По его мнению, такое произойдёт, если Украина получит на это отмашку из США.

«Вашингтон должен дать жёсткую, конкретную команду Киеву подписать с нами некое соглашение или договор – как он будет называться, вторично», – подчеркнул сенатор.

